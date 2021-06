Ocurrió este martes cerca del mediodía en la plaza de calles Hugo Sosa y Chubut (foto). Una mujer y su hijo circulaban por el lugar y vieron a un muchacho de unos 18 años aproximadamente, atando una cuerda a un árbol con la aparente intención de quitarse la vida.

Ante la sospecha de que podía ocurrir una desgracia, alertó a otros vecinos. Danilo Rodríguez, fue el primero en acercarse al escuchar los pedidos de auxilio de la mujer, junto a empleados de un corralón intervinieron para bajar al chico que ya estaba colgado de una cuerda.

“De casualidad me tocó estar acá, ya que tengo mi domicilio frente a esta plaza, pero no resido hace 2 años en Catriel, escuché a esta señora gritar y me crucé para auxiliar al chico. Es un locura esto, uno piensa, tan joven, podría ser el hijo de cualquiera de nosotros”

Se dio aviso al hospital local y fue trasladado para su contención. Tenía hematomas en cuello y cabeza.

No trascendieron los motivos de esta drástica decisión.

