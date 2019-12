Poner PLAY y escuchar FM ALAS 95.1

El abogado de la joven de Catriel que denunció a Axel por abuso sexual apuntó contra la fiscal Rocío Guiñazú. Además, informó que esta mañana formalizaron una nueva denuncia penal contra el cantante; en esta ocasión la denunciante es de una provincia del litoral.

Uno de los abogados de la joven que denunció a cantante, José D’Antona, confirmó en una entrevista exclusiva con LM Cipolletti que esta mañana formalizaron una nueva denuncia penal contra el cantante Axel Patricio Fernando Witteveen por el delito de abuso sexual simple y, además, apuntó contra la fiscal Rocío Guiñazú luego de que se conociera que la causa contra el artista en Cipolletti por un hecho ocurrido en 2017 fue archivada.

“Hoy radicamos una nueva denuncia penal por abuso sexual simple, de otra joven, de otra provincia. Esperemos que no se trabaje tan mal como pasó en Río Negro”, criticó D’Antona, y refirió que la fiscal Rocío Guiñazú “hizo todo mal”.

“Lo que se resolvió en Río Negro no es ninguna culminación de la causa. La fiscal tuvo una actuación defectuosa y por eso vamos a apelar. Primero provocó la revictimización de la denunciante cuando lo dieron a conocer en los medios, y nosotros presentamos 14 medidas probatorias, mientras que fiscalía tomo sólo 1, y fue la entrevista con la joven que ni siquiera fue una pericia. No puede ser que no propusieran ninguna medida de prueba más; fiscalía debe investigar por su parte, es lo que haría cualquier funcionario con dos dedos de frente”, cuestionó el abogado cordobés.

Apuntó especialmente contra un informe médico que, según él, en la primera entrevista el profesional admitió cosas que luego, en una ampliación, contradijo. “No puede ser que un profesional se contradiga, que primero asegure conclusiones de algo que después contradice”, cuestionó D’Antona.

Aseguró que en febrero presentarán la apelación a la resolución de la fiscalía para que lo resuelva el fiscal jefe y dijo que la nueva denuncia, formalizada hoy, debe ser tomada como una nueva prueba porque, si bien son hechos ocurridos en distintas provincias y con víctimas diferentes, están vinculados.

Afirmó que Axel no quedó desligado de ningún tipo de responsabilidades con esto. “Queda en claro que la fiscal Guiñazú no tiene perspectiva de género, y estamos evaluando alguna acción en su contra porque esta decisión debe tener consecuencias. En Cipolletti no actuaron a derecho. Hubo un mal accionar y eso nos agravia. Pese a todo, la joven de Catriel tiene más fuerzas que nunca”, aseguró el letrado.

ALBERTO RIVERO / riveroa@lmneuquen.com.ar