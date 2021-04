A partir del último Decreto Nacional de Urgencia, todas las empresas abocadas al turismo no pueden operar con normalidad desde el viernes pasado, cuando entró en vigencia la medida. Dentro de los servicios que quedaron inhabilitados, el de transporte es uno de los más perjudicados y los trabajadores cortaron parcialmente los puentes carreteros que unen a Neuquén con Cipolletti, ya que aseguran que “no nos están dejando laburar”.

Dentro de las restricciones que se aplicaron a nivel nacional, a varios transportistas del Alto Valle se le cancelaron los viajes a Buenos Aires y a varios puntos del país. Eso se da porque integran el rubro de “turismo”, pero otras grandes empresas están pudiendo hacerlo y les están “robando” el trabajo, consideraron.

Pablo Piscicelli, dueño de la empresa regional TEC SRL, habló con LMN y explicó: “Las empresas grandes lo pueden hacer y nosotros no. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Nosotros tenemos los protocolos, trabajamos al 80% y todas las medidas que nos piden, pero desde el viernes no nos dejan operar. No podemos llevar jubilados, deportes, ni personas que van a comprar mercadería a Buenos Aires. Pero observamos que las empresa privadas sí lo están haciendo, entonces hay una competencia desleal“.