Finamente la sede regional Unión Deportiva Catriel vió acción con la Primer fecha del Pre Mundialito de Fútbol.

Con una importante afluencia de público que cumplió con las medidas santitarias dispuestas por Covid, se dió lugar a el primer capítulo del Pre Mundialito con sede en Catriel exclusivamente para equipos locales desde las 19:30hs

En esta ocasión se vieron varias categorías en juego, aunque en esta temporada la categoría destacada oficial es la 2009.

Resultados:

2009-UDC vs Miava: 1-1

2009- UDC vs Independiente: 0-4

2008- UDC vs Independiente: 0-3

2011- UDC vs Corintios: 1-2

2011- UDC vs Independiente: 0-1

Fixture 2da fecha:

Sábado 23 de Enero

Categoría 2011 UDC N VS Independiente Hora 19:30

Categoría 2011 UDC A VS Corintios Hora 19:30

Categoría 2009 UDC N VS independiente. Hora 20:30

Categoría 2009 UDC A VS Corintios Hora 21:45

Categoría 2008 UDC VS Independiente. Hora 22:45

