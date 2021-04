Así lo anunciaron desde la Unión de Emprendedores de la República Argentina (UERA), que agrupa a comerciantes de todo el país. Este viernes expresaron su “profundo malestar” por las nuevas restricciones que se aplicaron ante el avance del coronavirus.

Después de un 2020 muy difícil para los comerciantes, pudieron retomar hace algunos meses su actividad en esta “nueva normalidad”, con protocolos para la atención, y para el cobro de productos. Pero ahora se enfrentan de nuevo a restricciones que asumen “van a destruir el comercio entero”.

Mediante un comunicado que dieron a conocer este viernes, afirman, entre otras cosas, que entienden que “es importante seguir trabajando e insistir en que no vamos a acatar medidas que nos parecen irracionales y que van a destruir al comercio”.

Asimismo, aseguran que estas medidas restrictivas señalan al sector de comercio como los responsables de la suba de contagios en Argentina. “Nuestro sector fue el que más invirtió de sus propios recursos para controlar la cuarentena”, enfatizó el presidente de la entidad, Rodolfo Llanos.

A su vez, denunciaron falta de perspectiva de las personas que trabajan para el Estado, quienes no conocen lo que es correr con gastos de empleados, de impuestos, de materiales, etc. “Que (el jefe de Estado) no crea que juntándose con la CGT o la UIA va poder tomar las mejores decisiones para el país, porque ninguno de ellos tiene un comercio ni tiene que despedir gente cuando tiene que cerrar”, señaló.

Por último, se refirió al consenso que tuvieron dentro de la Unión. Al respecto, adelantó que “perseverar en las medidas que tienen que ver con la precaución, pero que quede claro: no vamos a cerrar nuestro negocios”.

