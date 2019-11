Poner PLAY y escuchar FM ALAS 95.1

Catriel-El Médico Rodríguez Lastra, quien fuera condenado por incumplimiento de funciones, al no interrumpir un aborto legal en el caso de una joven embarazada arribará a Catriel en el mes de diciembre para ser parte de una charla “pro vida”.

El hecho ya causa revuelo en la comarca petrolera al confirmarse desde las redes sociales a través de un grupo “pro vida”, la visita del médico Cipoleño pactada para el 10 de diciembre, con cita en calle Formosa 544, donde quien fuera condenado por un lapso de 1 año y dos meses a no ejercer funciones por incumplimiento de los deberes de funcionario público brindará una charla en contra del aborto legal.

Cabe recordar que Rodríguez Lastra fue acusado y condenado por obligar a una mujer de 18 años a continuar con un embarazo, producto de una violación, por lo que la victima solicitó la interrupción legal del embarazo en tiempo y forma, amparándose en la ley naciona.

El caso y la condena:

El juez Álvaro Meynet, quien ya había hallado responsable de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” al médico, estableció también que Rodríguez Lastra no podrá “tomar contacto por ningún medio ni bajo cualquier pretexto con (la joven) R.P. (por cuyo caso fue juzgado)”. En caso contrario, la pena de prisión dejará de estar en suspenso. Tanto durante el debate oral como en el juicio de cesura, que delimita condenas, el médico había expresado reiteradamente su intención de hablar con la joven R.P. personalmente.

Por otra parte, durante el tiempo que dure la condena Rodríguez Lastra deberá “abstenerse de consumir estupefacientes y abusar de bebidas alcohólicas”, “mantener su modo de vida dentro de los parámetros de la normalidad” y “presentarse a informar mensualmente ante el organismo de control” sobre su paradero y situación.

La defensa del médico adelantó que apelará la decisión. La fiscalía anticipó a este diario que estudia presentar una impugnación porque la condena no consideró la violencia obstétrica a la hora de establecer una pena.

“La del juez fue una decisión justa, más allá de que a algunas cosas que solicité no hizo lugar”, dijo a este diario el fiscal Santiago Márquez Gauna, a cargo del caso junto con Annabela Camporesi. Con su resolución, el juez Meynet “deja abierta la puerta a que Rodríguez Lastra pueda ejercer de forma privada, y me parece que hay riesgo en caso de que trabaje en una guardia de un centro de salud privado, por ejemplo”. “Si él trabaja en su consultorio particular, una paciente puede elegir ir o no a atenderse con él. Pero si está en una guardia, y una mujer llega ahí, no puede elegir”, añadió.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...