El Presidente de la Liga Senior; Cristián Pereyra, junto con la comisión directiva, resolvieron el martes 5 de febrero, dar inicio al 1er Torneo denominado “Copa de Verano”.

El torneo comenzará el domingo 16 de febrero y constará de 11 equipos distribuidos en 2 zonas , éste campeonato tendrá la particularidad de contar con 3 equipos debutantes que se suman a los tradicionales, estos son La Vieja Escuela del Barrio Santa Cruz , Lauti Servicios de la Familia Martínez y Puelén , que vuelve después de 4 años de ausencia.

Los grupos se dividirán en dos zonas :

ZONA A

1 – LAUTI SERVICIOS

2 – PUELEN

3 – ZONA SUR

4 – JOAQUIN V. GONZÁLEZ

5 – LA VIEJA ESCUELA

ZONA B

1 – ORGANIZACION SILVERO

2 – BARRIO ESFUERZO PROPIO

3 – BARRIO SANTA CRUZ

4 – MEDANITO

5 – GASME S.R.L.

6 – BARRIO 400 VIVIENDAS

LA PRIMER FECHA A DISPUTARSE EL DOMINGO 16 DE FEBRERO A PARTIR DE LAS 10 HS EN EL PREDIO DE VETERANOS ES EL SIGUIENTE :

1 – GRUPO 1 LAUTI SERVICIOS VS PUELEN

2 – GRUPO 2 ORGANIZACION SILVERO VS BARRIO 400 VIVIENDAS

3 – GRUPO 1 LA VIEJA ESCUELA VS JOAQUIN V. GONZÁLEZ.

4 – GRUPO 2 BARRIO ESFUERZO PROPIO VS GASME S.R.L.

5 – GRUPO 2 BARRIO SANTA CRUZ VS MEDANITO .

LIBRE : GRUPO 1 ZONA SUR .

No participarán de este Torneo preparatorio, Las Dos D , Transportes Hernández , La Unión, Automotores Alem y Barrio Carod , pero si aseguraron su participación en el Torneo Apertura 2020 .

ES IMPORTANTE DESTACAR que la Selección de La Liga Senior ya comenzó con la preparación para disputar por segundo año consecutivo el Torneo Centro de la República, Torneo que se disputará del 21 al 25 de febrero en Río Cuarto Córdoba , donde la Selección , logro un meritorio 3er Puesto en el año 2019 , dicha Selección sigue a cargo de la Dirección Técnica de Daniel Sanhueza .

