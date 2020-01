Poner PLAY y escuchar FM ALAS 95.1

«Denuncié a Mónica Quiroz por maltrato laboral, físico y verbal», manifestó la empleada municipal Vanesa Ozán, tras el grave incidente que se produjo en el corralón del municipio que finalizó con golpes de puño entre la operaria y la Directora de Recursos Humanos.

La mujer trabaja en la figura de becada o subsidiada hace 8 años para el municipio de la ciudad y ha pasado por distintas labores, pero en los últimos dos años está afectada al sector de reciclado con la prensa.

Ozán (foto), solicitó ser escuchada a través de “Radio Alas” para dar a conocer como se suscitaron los hechos que desencadenaron en golpes y tirones de pelo.

RELATO

Vanesa dio detalles de lo que pasó esta mañana: «Se rompió la máquina de reciclaje (prensa), en la cual yo trabajo, le comentamos a nuestro jefe Mario Moyano, (Director de Servicios Públicos) que no la queríamos forzar, nos dijo que la paremos y que limpiemos el lugar de trabajo. Eran las 09:00 hs, horario del mate y nos dirigimos frente al cargadero de agua con mis compañeras, en esos instantes llegó la Sra. Quiroz (Mónica) hablando de mala manera, hay testigos, diciendo que iba a tener una reunión por la limpieza del corralón, yo le pregunté si también debía participar, como trabajo en reciclaje, y me respondió: ‘si vos también, no entendés que estoy diciendo que nos vamos a reunir las 3?'».

«A Mónica (Quiroz) nunca la presentaron como jefa, no sé porque entra a maltratar y a dar órdenes» dijo.

Finalmente la reunión se dio en una de las oficinas del corralón, «me empezó a decir que el lugar estaba sucio, la chica encargada de la limpieza explicó que había realizado parte de los trabajos, y como era la hora del mate, después se continuaría. Volví a consultar porque me habían convocado a esa reunión, ella respondía de mala manera, se piensa que por ser jefe tiene derecho a ningunear y a tirarte por el piso. Me dijo que yo estaba ‘al pedo’, como se había roto la máquina, ‘sino te interesa la reunión te podes ir de la oficina’, me agarró del hombro, le dije que no me trate así y que me saque la mano de encima», comentó Ozán. En eso sobrevino la parte más violenta, «le pegué una piña, ella se dio vuelta y me golpeó en la boca, nos agarramos de los pelos, hasta que se metieron los compañeros a separar», comentó.

DENUNCIAS CRUZADAS

Tras el incidente, la Directora de Recursos Humanos Mónica Quiroz fue llevada hasta de hospital de la ciudad, donde se constataron lesiones visibles y hematomas en la cara. Posteriormente radicó la denuncia en la Unidad 9° de policía.

Mientras la empleada municipal fue la primera en radicar la denuncia policial y luego se dirigió a la Secretaria de Trabajo, delegación Catriel: «le hice una denuncia por maltrato laboral, físico y verbal a Mónica Qiroz”. Dijo

Vanesa aclaró: «yo no he tenido problemas con ningún compañero en el corralón, habré tenido algún inconveniente con una chica del barrido por pensamiento diferentes, nada más. No tengo faltas, he trabajado de palera, recolección, días feriados, domingos, llevó 8 años trabajando en el municipio en negro, eso nadie te lo reconoce, no lo valoran».

Consultada por si se arrepentía de haber reaccionado de esa manera, respondió: «la misma bronca e impotencia te lleva a esto, yo reaccioné como hubiera reaccionado cualquiera, a mi nadie me va a pasar por arriba. Yo no voy a dejar que nadie me pisotee por 13 mil pesos», concluyó.

COMUNICADO DE PRENSA DEL MUNICIPIO

Luego del incidente, desde el municipio emitió un parte de prensa repudiando lo sucedido: «La Intendenta Viviana Germanier, el Intendente a Cargo Mario Figueroa, el gabinete de Funcionarios y la Municipalidad de Catriel repudian enérgicamente el accionar de una agente municipal que en la mañana de hoy en instalaciones del Corralón, agredió de manera violenta a la Directora de Recursos Humanos, Mónica Quiroz.

Como representantes del Poder Ejecutivo local no avalamos ningún tipo de violencia. Por este sentido expresamos nuestro rechazo con su accionar e informamos que se tomaran las medidas necesarias», finaliza el escrito.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...