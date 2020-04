Catriel (C25N) Desde que comenzó la cuarentena por la pandemia coronavirus, la gran mayoría de los trabajadores que trabajan por su cuenta, están parados. Son los que llevan “el pesito” todos los días para comer. Cada día que pasa es un ahorro (en el mejor de los casos) que se va esfumando. Pasó ya la primera etapa del aislamiento social y la situación ya es desesperante.

Albañiles, pintores, plomeros, peluqueras/os, trabajadoras por hora y los “changas” que salen a hacer la diaria, hoy se encuentran con una realidad que los sorprendió como a la gran mayoría. Hoy están sin trabajo, sin poder movilizarse y sin generar nada. Los recursos se terminan y el futuro, al menos a corto plazo es incierto. Algunos se niegan a ser asistidos, “yo puedo trabajar, no me gusta andar pidiendo”. “Tengo trabajo y no puedo hacerlo porque no se consiguen materiales”. “Tengo una obra parada pero mi patrón no sabe qué va a pasar así que no quiere seguir”. Son algunos de los testimonios que se escuchan a diario

Toda la gente que trabaja en la informalidad para ganarse el pan de cada día, hoy no tiene ingresos para cubrir las necesidades básicas de su hogar y el hambre comienza a golpear su puerta.

Hay sectores que solidariamente están dando una mano a varias familias, desde la Parroquia local (Cristo Obrero) se ayuda a varias familias, “en los últimos días hemos notado más necesidad en la gente. Nosotros vamos a las casas porque conocemos la realidad de muchas familias y los ayudamos pero ahora vemos que se suman otros por esta situación, que no pueden salir a trabajar”. “Nosotros hacemos lo que podemos con lo que tenemos, no sólo les damos algo material, hace falta siempre una palabra de aliento y convencernos de que esto va a pasar. Lo espiritual también es muy importante. Dijo el Cura local Alberto Bo

Desde el municipio se ayuda con el módulo alimentario a un grupo importante de personas, pero al ser mayor la demanda, tampoco alcanza. “Vamos a hacer una compra grande en algún comercio de la zona (mayorista), la intentamos hacer en Catriel pero no hubo comercios que cotizaran tanta cantidad”. Dijo la Intendente Germanier

También hay grupos de familias solidarias que trabajan en sus respectivos barrios dando un plato de comida caliente. Ellos conocen la realidad de cada vecino y les dan una mano en lo que pueden.

El Centro de Operaciones de Emergencia hizo un llamado a vecinos solidarios que deseen colaborar ante la situación de emergencia, comunicarse a los números (100 o (4911119) Bomberos , o a políticas sociales del municipio 4911136 int (107). Un móvil de bomberos o el municipio pasará por los domicilios a retirar las donaciones.

Aunque desde nación se ha prometido ayuda, eso aún no llega y la situación es cada vez más desesperante. La llegada del frío empeorará la situación porque ya no sólo faltará comida, también calor y abrigo.

