(C25N) “Estamos mal, está todo colapsado y el personal de salud agotado”, la cruda realidad planteada por la Directora del Hospital local Dra. Laura Leiva con respecto a la situación sanitaria de la ciudad, que ya superó los 100 casos activos y más de 300 aislados. Este viernes no se registraron altas ni positivos.

La médica puntualizó que por ahora no hay una solución inmediata hasta que la comunidad no tome conciencia, “todo esto del desborde y colapso es porque la gente no toma conciencia. No hay sistema de salud capaz de afrontar todo esto”, manifestó en diálogo con “Radio Alas”.

“Lo que más nos duele es ver a nuestros abuelos que se terminan afectando de forma tan grave, nos dicen mi nieto me vino a visitar, mi hijo me vino a visitar, son cosas que no entendemos. Como personal de salud estamos muy dolidos“, confesó..

Catriel registró récord de casos este jueves con 29 contagios, llegando a los 111 activos y con la saturación de los centros de salud de la ciudad, “hoy tenemos una sola cama en el hospital y la clínica está saturada”, expresó Leiva,

Por ahora no se analiza volver a una fase anterior de la cuarentena, “estoy tan desolada que no se si sirve volver a una fase anterior, la gente no está cumpliendo. Es triste vivir el día a día de los pacientes, la gente joven es la que está circulando, es como que no les importa nada“, sostuvo la directora.

DÍA DE LA MADRE

En pocos días se viene el festejo del día de la madre y el día de la familia, lo que preocupa a las autoridades sanitarias por las reuniones familiares y lo que puede llegar a ser un caldo de cultivo para los contagios.

“Estamos tratando de hacer una campaña con el personal de salud porque sabemos lo que estamos viviendo, le rogamos a la gente que el mejor regalo que le pueden hacer a mamá es no visitarla. Cuidemos a nuestros mayores por favor”, pidió.