“No es un hospital categoría 6, no tenemos terapia intensiva, pero estamos poniendo todo lo mejor como si fuera un tratamiento intensivista” aclaró la Dra. Laura Leiva Directora del Hospital con respecto al reclamo de vecinos por los respiradores del nuevo centro asistencial.

Este lunes la familia Olguín, que tiene a dos familiares con covid, uno de ellos en delicado estado de salud internado en Viedma y a la madre en el hospital local, se movilizaron al Concejo Deliberante par hablar con su presidente Mario Figueroa, luego con la Dra, Leiva y posteriormente con el legislador provincial Carlos Johnston, para pedir una reunión urgente y solicitar respuestas ante la cantidad de contagios y muertes por covid en la ciudad.

En diálogo con Radio Alas y C25N, un integrante de la familia Olguín expresó “entre todos vamos a tener que sacar algo bueno, tenemos los respiradores pero falta el profesional que los use. Llevamos 20 días viniendo al hospital, y se están yendo muchos conocidos, ver a los familiares llorar, tener 8 respiradores y no hacer nada, queremos saber qué pasa”.

“Tengo a mi mamá internada y está a punto de necesitar un respirador, el marido de mi madre está complicado, lo llevaron a Viedma y está intubado” sostuvo.

CONTAGIOS

´Por su parte la directora del hospital Cecilia Grierson mostró nuevamente su preocupación ante el aumento de casos de covid en Catriel. “Estamos en la cresta de la ola de contagios, la suba de casos tan grandes está provocando el colapso en todos lados, si Dios quiere va a empezar el descenso después de esta cresta” dijo en diálogo con Radio Alas.

RESPIRADORES

Ante el reclamo de la familia Olguín y de varios vecinos que expresaron la misma inquietud a través de las redes sociales, la médica explicó “los respiradores están en funcionamiento, pero 8 personas ventiladas no es posible, en ningún lugar privado o público tienen tantas camas con respirador porque no se da abasto, se necesita un enfermero por cama, un médico cada tres camas, es otro trabajo”.

“El respirador es lo último que se necesita para el paciente, antes de eso intentamos derivar porque necesita estar en una terapia. Ahora lo que estamos haciendo con los respiradores es usarlos para que tengan un paso previo que es la cánula de alto flujo, eso ayuda al paciente a controlar la cantidad de oxígeno que va a recibir”, detalló Leiva.

“Está dando muy buenos resultados en la persona en lugares como General Roca, Bariloche, como recibimos capacitaciones lo estamos implementado el uso del respirador para utilizarlo de esa manera”, destacó.

La doctora explicó que el covid es muy virulento y agresivo, “no es que haya un tratamiento fijo y que no se lo estemos dando a la gente y por eso mueren. Por más que estuvieran en una terapia, los que han fallecido iban a fallecer en la terapia por el comportamiento y agresión del virus“.

Leiva destacó que todo el personal de salud se está capacitando, perfeccionado en emergencias médicas, prácticas en uso de casco, respirador, “para que todos manejemos el mismo protocolo. El personal de Catriel estaría capacitado para todo lo que es el manejo intensivo de un paciente”.

“No es un hospital categoría 6, no tenemos terapia intensiva, pero estamos poniendo todo lo mejor como si fuera un tratamiento intensivista para que el paciente reciba lo que merece”, sostuvo.

PACIENTES CON RIESGOS

La directora del nuevo hospital detalló cuales son los pacientes con mayores riesgos a sufrir complicaciones por covid: “el paciente que no tiene controles, que es obeso, o que puede llegar a tener el azúcar alta y no lo sabe, pacientes en riesgo con cualquier comorbilidad que no este bien manejado, tiene muchísimo más riesgo que cualquier otra persona”.

CAMAS

En la actualidad son 18 las camas ocupadas en el hospital, inicialmente se había comenzado en el sector con 8, pero los números siguen creciendo,

VACUNACIÓN

Se continúa con la vacunación a mayores de 60 años, casi culminado y programando porque en las próximas horas estarán llegando nuevas vacunas. Se esta diagramando el listado para comenzar a vacunar entre 18 y 59 años con comorbilidades.

ATENCIÓN EN LAS SALITAS

Pediatría ya está atendiendo en el hospital de calle España, sigue funcionando la salita de Barrio Centro en la guardia del viejo hospital, odontología también e internación no covid.

“La idea es que la gente venga a la guardia y se retiren, que no haya aglomeración ni tanta circulación“, concluyó la Dra, Laura Leiva Directora del Hospital Cecilia Grierson.

