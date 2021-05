“Estamos desbordados, tenemos que parar por lo menos 15 días”, alertó la Neumonóloga Sonia Ruiz, quien atiende a pacientes de PAMI en Catriel. La médica, se explayó sobre la delicada situación que vive el sistema de salud con la segunda ola de Covid. La conocida profesional, dio a conocer las dificultades que tienen en la ciudad para atender a los afiliados.

Sonia Ruiz es especialista en enfermedades respiratorias y atiende a afiliados al PAMI de Cipolletti, Centenario y Catriel. Desde que comenzó la pandemia trabaja bajo la modalidad telemedicina, que se implantó para que se pudiera atender a los afiliados de dicha obra social sin que concurran a los consultorios.

“En otras ciudades hay ambulancias de servicio Vital e internación domiciliaria, cosa que en Catriel no hay y los médicos de PAMI estamos con bastantes dificultades para atender a toda la población afiliada”, dijo en diálogo con “Radio Alas y C25N”.

La Dra aclaró que en Catriel “se intentó incorporar la internación domiciliaria cuando se renovaron los contratos de Pami este año, pero no logramos que se presentaran oferentes para dar este servicio tan importante”, aclaró. Para poder implementarlo se necesita un médico, kinesiólogo, enfermera, un vehículo de transporte (ambulancia o vehículo sanitario).

“PAMI no autoriza el cobro del equipo que es gorro, barbijo, cubrebotas, delantal, y yo considero que no podemos atender sin que el paciente ingrese con todos esos elementos de seguridad. La gente por lo general esconde los síntomas, porque nadie quiere tener Covid, entonces si se atiende un paciente y no tiene todas las medidas de bioseguridad, lo más probable es que los que vengan detrás se contagien. Por eso PAMI ha sido pionero en esto de la telemedicina”, comentó.

SITUACIÓN CRÍTICA

La Dra, Ruiz aseguró que estamos en un estado crítico desde que empezó la pandemia en Catriel por la situación sanitaria propia de la ciudad, y ahora se ve empeorada porque se ha extendido a otras ciudades que cuentan con más medios para hacer frente, pero están desbordados.

“Yo apelo a la gente que se cuide, sin depender de ningún político ni institución. Lavarse las manos frecuentemente, usar barbijos buenos (tricapa), los barbijos caseros no sirven, y cumplir con el distanciamiento social. No se automediquen, busquen la opinión de un médico, concurran a la guardia solo si es muy necesario”, solicitó.

“Lo pido con una mano en el corazón, que los pacientes adultos se dejen cuidar, y si sus hijos los van a ver con barbijos o guantes, que no se asusten, es para cuidarlos a ellos, que dejen de juntarse con los vecinos, con los amigos, por lo menos 15 días, a ver si paramos esto”, suplicó la médica.

“El sistema de salud no da más hace mucho tiempo, con la pandemia se vieron las deficiencias que había. Estamos desbordados, tenemos que parar por lo menos 15 días. Que la gente de PAMI deje de salir a comprar y sus familiares le lleven las cosas a la casa, que estén 15 días quietos en sus domicilios”, concluyó la Dra. Sonia Ruiz.

5 / 100

Me gusta esto: Me gusta Cargando...