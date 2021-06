A 24 horas de que venza el Decreto de Necesidad y Urgenica (DNU) vigente, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero adelantó qué podría comunicar el Gobierno de cara al futuro. Se mantendrá el “semáforo epidemiológico” que establece las restricciones en los diferentes distritos del país.

El funcionario del Gobierno nacional manifestó que el nuevo DNU regirá por las próximas dos semanas, mientras el oficialismo busca destrabar la “ley pandemia” en el Congreso. “Se va a renovar (el decreto) con los mismos parámetros que vienen hasta ahora”, indicó Cafiero en diálogo con Romina Manguel por A24.

La entrevista fue después de que el jefe de Gabinete mantuviera una reunión con sus pares de Provincia y Ciudad, Carlos Bianco y Felipe Miguel, para consensuar las medidas para el AMBA.

En efecto, todo parece indicar que durante las próximas dos semanas los comercios continuarán cerrando sus puertas a las 19 horas. Los locales gastronómicos, en particular, podrán seguir trabajando con las modalidades de delivery o take away. Entre las 20 y las seis de la mañana seguirán las restricciones a la circulación. “La discusión sobre qué cosas se tienen que abrir o no ya están hace tiempo establecidas en el DNU, según el riesgo epidemiológico que tenga cada lugar”, recordó Cafiero. En ese sentido hizo hincapié que si un distrito tiene “500 casos cada 100 mil habitantes se encuentra en ‘alarma epidemiológica’, que es lo que actualmente tenemos en el AMBA”.

Entre las medidas fijadas para los próximos 14 días el DNU mantiene la educación virtual en las zonas más afectadas por la pandemia. Según adelantó Infobae, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ya tiene definido que los alumnos de los últimos años de la secundaria vuelvan a las aulas, lo que resta saber es la modalidad. En ese sentido, el planteo que Miguel llevó a Casa Rosada fue el de avanzar con un esquema bimodal. Al respecto Cafiero se mostró molesto porque “la Ciudad no cumple” con los parámetros objetivos.

“Cuando tuvo totalmente estresado el sistema de salud, Larreta seguía exigiendo sostener una actividad que, si bien no hay contagios dentro de las aulas, supone una movilización muy grande de personas”, apuntó contra el jefe de Gobierno porteño.

“Las medidas que se toman generan mucha discordia, pero sirven”, declaró, y justificó: “Habíamos tocado los 40 mil casos y hoy tuvimos 27 mil”. “Son medias que realmente representan un dolor de cabeza pero sirven”, insistió. En ese sentido, indicó que “la Ciudad nunca logró bajar de los 2.500 casos hasta que cerró en serio estos nueve días”.

Consultado por las disputas con Juntos por el Cambio, manifestó que “hay un gobierno que toma medidas que sabe que van en contra de la inercia electoral, en contra de las encuestas, pero que van a favor de salvar vidas; no es la misma actitud que tienen algunos opositores”.

Sin dar nombres, dijo que “hay muchos que hacen política con la pandemia porque no pueden hacer política con otras cosas y piensan que atacando la vacunación atacan al Gobierno y tienen algún rédito electoral”. “Se equivocan, discuten si ponen dos diputados más, la sociedad los va a castigar porque pusieron en riesgo las estrategias sanitarias”, apuntó el funcionario de estrecha confianza de Alberto Fernández.

“Seguimos escuchando a los epidemiólogos y a los médicos, la oposición escucha a encuestadores y a quienes le hacen marketing político”, polarizó una vez más. En otro momento de la entrevista, al ser consultado por la polémica frase que dijo Alberto Fernández durante un encuentro protocolar con su par español, Pedro Sánchez, respondió: “Ya lo aclaró el Presidente, se disculpó, no hay mucho que agregar, los gobiernos no se evalúan por las frases, se evalúan por las políticas”. “No nos definen las frases, nos definen los hechos”, enfatizó.

“Alberto tiene hechos para exhibir, a Alberto hay que evaluarlo por sus promesas de campaña, el gobierno de Macri se fue con frases hechas diseñadas por publicistas que no sirvieron de nada”, apuntó.

