“10 empresas cerraron sus puertas y el personal quedó sin trabajo”, manifestó, esta mañana, Ramiro Arceo Presidente de la CASEPE, sobre las graves consecuencias de la segunda ola de coronavirus que impacta en la región y genera un fuerte cimbronazo en las empresas de servicios petroleros de la región.

Actualmente la actividad hidrocarburífera en las áreas rionegrinas apenas alcanza el 50% en comparación de lo que se venía trabajando antes de que llegara la pandemia. “Si bien hubo un pequeño repunte sobre el final del año pasado y el primer trimestre de 2021, esta segunda ola volvió a aplastar todo, hay muy poco nivel de actividad y vuelven los mismos fantasmas y rumores de equipos parados, contratos restringidos, y eso hace un derrame a los empleados, seguramente pueden haber suspensiones”, advirtió Arceo en diálogo con C25N.

“CATRIEL SIN ECONOMÍA ALTERNATIVA”

El presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Petroleros de Río Negro, sostuvo: “este es un problema más generalizado con una ciudad que no tiene una economía alternativa, hay mucha gente dependiendo del petróleo, nosotros siempre hacemos mea culpa y decimos que había superpoblación de empresas y de gente en los yacimientos”.

(Esta semana la Casepe hizo entrega de modernos equipos al hospital Catriel en la lucha contra el Covid por un valor de 1 millón y medio de pesos).

PANDEMIA

Arceo sostuvo que muchas operadoras aprovecharon la crisis generada por la pandemia para reducir la demanda de las empresas de servicio, “creemos que debería haber sido más paulatino, más suave, y no aprovechar una situación del flagelo de la pandemia que nos hizo tambalear a todo el mundo”,.

Además disparó una fuerte crítica al gobierno “acá hay una ausencia total del estado a nivel de financiamiento, de créditos blandos, de prórrogas, los aportes patronales, IVA, impuestos nacionales se siguen pagando, AFIP intima como si la actividad estuviera normal, inclusive algunos créditos que el año pasado salieron por esta línea de la pandemia hoy se están empezando a cumplir y los bancos no esperan… todo se torna muy complicado”, indicó.

ALTERNATIVAS

El titular de la Cámara expuso que la salida a esta crisis “es una intervención más concreta del estado para que no sea tan agresivo el parate y deje gente en la calle, más allá que representamos a las empresas de servicio, donde 10 empresas han cerrado sus puertas y dejado sin trabajo a su personal, no deja de ser un a preocupación a nivel político para una localidad que no tiene una economía alternativa. Debe ser un trabajo conjunto entre lo político y lo privado”.

“Hay mucho malestar y mal humor, hay mucha gente en la casa viendo que esto se dilata y no hay novedades con respecto a llegar a los valores de trabajo históricos que habían antes de la pandemia”, concluyó con preocupación Ramiro Arceo presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Petroleros de Río Negro.

