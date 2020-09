(C25N) El secretario administrativo del gremio de Petroleros Privados repartió críticas a las operadoras y al gobierno nacional. “Los trabajadores que están en la casa deben volver al campo y las operadoras tienen una deuda delincuencial con los trabajadores”. Dijo

RECLAMO DEL 16,2%

El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa reclama un incremento salarial del 16,2% como parte de la paritaria del año pasado que preveía la actualización salarial acorde a la inflación.

Rucci, en diálogo con “Radio Alas”, dio a conocer el detalle del reclamo: “tuvimos una reunión el jueves que se había pautado con las cámaras, dando una respuesta a lo que estamos pidiendo (el 16,2%), es lo que nos deben de 2019, una paritaria que no se terminó de cerrar por la pandemia, pero ya es momento que lo paguen”.

El gremialista sostuvo que las cámaras deberían haber comunicado si aceptaban o no, sin embargo “lo que hicieron primero es mediatizarlo, queriendo instalar problemas internos dentro de la organización sindical, que no son, son mentiras, y dijeron en un medio que no iban a aceptar el 16,2% que nos deben”.

“En la reunión lo primero que se dijo fue un NO rotundo, violando leyes, porque ese porcentaje que nos deben está homologado por el ministerio de trabajo de nación, firmado por ellos, por nosotros, lo que tienen que hacer es pagarlo y se niegan”, reclamó

CONCILIACIÓN OBLIGATORIA

El ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria durante 15 días e instó a los gremios del sector petrolero y a las cámaras con representación a iniciar una instancia de negociaciones a partir del 16 de septiembre a las 14.30 a través de una plataforma virtual.

Rucci expresó que el mismo jueves y viernes visitaron los diferentes yacimientos, “habíamos dicho que íbamos a decretar un paro esta semana, pero por cuestiones de tiempo no lo alcanzamos a informar al Ministerio de Trabajo de Nación, y ellos decretaron una conciliación obligatoria por nada, porque no tenían una notificación nuestra, pero lo hace por la posición tan allegada que tienen a las empresas”.

“Deben llamar a paritaria, se la pedimos hace un tiempo atrás y nos dijeron que no era momento, para nosotros no es el momento y para otros gremios si… hay muchas cosas raras”, denunció.

DEUDA DE EMPRESAS

Por otra parte adelantó que el gremio exigirá la discusión de la paritaria 2020 y además realizó otra fuerte denuncia: “la deuda que tienen las empresas que es totalmente delincuencial, le retienen a los trabajadores la plata y después no la vuelcan a la obra social a la mutual y tenemos casi 800 millones de pesos de deuda”.

TRABAJADOR PETROLERO EN LA CASA

Rucci fue contundente al decir que “la gente tiene que salir a trabajar. Los dos convenios que firmamos, el primero el 223 nos ataca esta pandemia que no sabíamos que podía pasar, entendimos que lo principal era cuidar al trabajador petrolero y su familia. Pero después de 6 meses ya están los protocolos, la gente tiene que salir a trabajar”.

“Nosotros no volvimos a firmar otro 223 como el que venció el 31 de agosto, la gente tiene que salir a trabajar y sino le tienen que pagar en la casa como si estuvieran trabajando”, enfatizó.

Además acusó a las operadoras de armar un negocio que solo les cierra a ellos, “quieren achicar personal, explotar a los trabajadores en los diferentes yacimientos teniendo mucha menos gente. No se lo vamos a permitir porque tenemos un convenio colectivo de trabajo vigente”.

“Han hecho muchas chanchadas, no nos suben la gente a nosotros y si está trabajando la gente de las operadoras como si fueran inmunes al covid-19. Quieren ganar terreno poniendo la gente de ellos que son jerárquicos a hacer trabajos nuestros, eso no corresponde”, reclamó.

(Foto ilustrativa)

MEDIOAMBIENTE

El gremialista fue muy duro con respecto a las declaraciones del CEO de YPF Sergio Affronti, “habla de medioambiente y se ríe, justamente porque en medioambiente no han puesto ni un solo peso, tienen las instalaciones podridas y derrames por todos lados. El desastre ecológico que han hecho en Rincón de los Sauces es gravísimo”.

GOBIERNO

En el cierre de la entrevista también repartió críticas al gobierno nacional: “pienso que en las primeras líneas del gobierno no saben bien cómo viene la mano, porque lo podía esperar del gobierno anterior donde tuvimos graves problemas, pero de un gobierno peronista no esperaba esto. Los que están al frente de las operadoras, de peronistas o de ver este tipo de situaciones, no tienen nada”, dijo molesto.

“Ya vamos a tener oportunidad de llegar al presidente de la nación, tenemos la suerte de tener un ministro de energía que entiende la situación y esperemos que esté a la altura de las circunstancias”. Concluyó Marcelo Rucci secretario administrativo del gremio de Petroleros Privados.

