n la sexta etapa de ayer extrañó la demora de Kevin Benavides que venía realizando una buena campaña en esta edición del Rally Dakar 2020, como segundo mejor ubicado en la categoría de motos. Pero un problema con su motor lo dejó muy rezagado. Sin embargo, cuando sus esperanzas estaban por extinguirse, apareció su “héroe” para ponerlo en competencia otra vez, aunque sin chances de ganar.

“Se me ha roto el motor de la moto a 20 km de terminar la especial. No lo puedo creer, estoy destrozado y no sé qué hacer”, dijo el piloto en un video publicado en sus redes sociales.

Y agregó: “Intentaré seguir, quiero seguir como sea”.

Benavides luego contó paso a paso el momento más desesperante para un piloto:“Sin poder creerlo decidí hacer lo que llevo adentro y es no bajar los brazos, en vez de llamar al helicóptero para que me busque, me quedé esperando por más de dos horas hasta lograr que alguien me empuje, la mayoría no quiso”.

Por suerte, el compatriota Leonardo Cola se frenó para ayudar a Benavides quien finalmente pudo terminar.

“Y luego mi héroe apareció, muchas gracias Leo Cola por frenarte y ayudarme a pasar los últimos km hasta el final. Fue toda una odisea cruzar las dunas tirado con otra moto y una soga”, contó especialista en esta categoría.

Tras agradecer a su rescatista, Benavides hizo borrón y cuenta nueva y se puso a la carga.

