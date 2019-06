La carne iba desde 25 de Mayo a Cipoletti, en un vehículo no habalitado para el transporte de alimentos. Además, no contaba con documentación sanitaria y no se cumplían los requerimientos indispensables de higiene y salubridad.

Personal de SENASA decomisó el fin de semana carne vacuna con y sin hueso que era trasladada si respetar la cadena de frío, en vehículos no autorizados y sin papeles. La carga, de casi 350 kilos, fue destruída.

“En resguardo de la salud de los posibles consumidores, agentes de la Barrera Sanitaria del Senasa decomisaron casi 350 kilogramos de carne en Río Negro”, informaron desde el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) a Radio Muinicipal AM 900 de la localidad de 25 de mayo.

El procedimiento se realizó el pasado fin de semana y se detectaron 347 kilogramos de carnes rojas con y sin hueso durante una inspección realizada en el Puesto Puente Dique Catriel, en la provincia de Río Negro, junto con el personal de Gendarmería Nacional.

La mercadería era llevada en un vehículo no habilitado para el transporte de alimentos, desde la localidad pampeana de 25 de Mayo hacia Cipolletti. Además, no contaba con documentación sanitaria y no se cumplían los requerimientos indispensables de higiene y salubridad.

“Por tratarse de productos que tienen el ingreso prohibido a la región, y ser transportados sin cumplir con las normas higiénico-sanitarias, los casi 350 kilogramos de carne bovina con y sin hueso fueron decomisados y destruidos en cumplimiento de la Resolución Nº 38/2012”, explicaron desde el roganismo. Y concluyeron “con este tipo de acciones habituales, el Senasa protege y concientiza sobre la importancia de resguardar la salud de los consumidores y salvaguardar la sanidad animal y vegetal”.

Comparte esto: Imprimir

Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp

Skype