Poner PLAY y escuchar FM ALAS 95.1

En Buenos Aires el kilo de pan ya llega a 140 pesos. “Usan el dólar blue para cotizar el trigo”, dijo el presidente de la cámara porteña, José Álvarez.

Los panaderos alertaron por la falta de entrega de harina luego de las elecciones y tras la imposición del cepo hard. Además, advirtieron que en los próximos días se viene otro aumento del precio del pan que rondará el 17%.

La próxima entrega de harina llegará con aumentos de entre $150 y $200 la bolsa de 50 kilos, que se espere llegue $1.300.

Los panaderos alertaron por la falta de entrega de harina luego de las elecciones y por las especulaciones con el nuevo salto del dólar oficial a $63. Además, advirtieron que en los próximos días se viene otro aumento del precio del pan, que en la ciudad de Buenos Aires ya se paga alrededor de $140 el kilo.

Sin contar el próximo ajuste, que se estima entre 17% y 20%, desde el 2015 la harina subió 1.060%. “La semana pasada la bolsa de 50 kilos de harina se pagó $1.120, con impuestos, pero hoy no hay precio”, afirmó José Álvarez, presidente de la cámara de panaderos de la Capital Federal, en diálogo con el diario Ámbito Financiero.

Según denunció Álvarez, los molineros no entregan harina desde el jueves pasado. “Nuestra cámara empresaria hace de nexo con algunos molinos y los industriales panaderos, para que la harina llegue directo a la panadería. Pero desde el jueves suspendieron la entrega, aunque se respetaron los pedidos hechos. Creíamos que era por las elecciones y el fin de semana, pero el lunes con el anuncio del cepo, sigue la misma situación”, describió el dirigente empresario a este medio.

“Algunos molineros están entregando a los depósitos, que es reventa de harina, y cobran la bolsa de 50 kilos a $ 1.400, cobran lo que quieren. El panadero que pudo sostenerse en esta crisis tiene un poco de harina, pero otros compran día a día en la puerta de los molinos”, se quejó el titular de la entidad industrial.

“Todos los molinos tienen stock de harina y trigo porque se la vieron venir. Los molineros dicen que les piden $14.000 o $15.000 la tonelada de trigo, cuando en los Estados Unidos vale u$s180. Si la traducimos al dólar actual, son $11.400, ¿para qué pusieron el cepo? Así están vendiendo el trigo al molino a $75 o $78, o sea, usan el dólar blue, que encima bajó”, denunció Álvarez.

Los panaderos sostuvieron que la crisis no es nueva, y que la situación se agravó por las elecciones. El fin de semana los molineros no vendieron sus productos. Argumentaron que como está la nueva cosecha, están acopiando el trigo y limpiando los molinos. “Estamos a miércoles y me dicen que posiblemente se normalice la entrega con un aumento entre $150 y $200, o sea que la bolsa va a llegar a $1.300”, enfatizó el presidente de la cámara panadera.

Los precios del kilo de pan en mostrador varían según la zona y la ciudad. En promedio, en la Capital se paga entre $100 y $120 el kilo, aunque ya hay panaderías de la zona norte que lo venden a $140. “Algunos aumentan, pero yo aconsejo que no lo hagan porque la gente no tiene plata y estamos a fin de mes. Tuvimos paritarias, pagamos el bono y si no aumentaba la harina, la luz y el gas, íbamos a mantener los precios, pero si esto empieza así, ¿de qué acuerdo social podemos hablar?”, se preguntó Álvarez en la charla con Ámbito. En los últimos dos años al menos 2.000 panaderías bajaron sus persianas en la Capital.

En la industria se iniciaron conversaciones con los futuros gobernantes. Una opción es volver a poner las retenciones para proteger el consumo interno. En el sector advierten que si el dólar se dispara, el kilo de pan se irá por las nubes. “Hay mucha especulación, es muy peligroso”, concluyó.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...