Comienzan a definirse las candidaturas para las elecciones de término medio y hay varios que se anotan. En Juntos Somos Río Negro, Agustín Domingo, el ex ministro de economía de Río Negro parece ser el candidato del Senador Alberto Weretilneck. Pero no es el único, desde Catriel impulsan al ex intendente Carlos Johnston, hoy diputado provincial. El partido Movic – JSRN hizo pública hoy su postura en favor del veterinario.

“Si hay alguien que merece ser candidato a Diputado Nacional por Río Negro, es nuestro amigo y vecino Carlos Johnston

Carlos demostró que en Catriel se pueden generar economías alternativas al petróleo y no quedar solo en meras frases discursivas, sin descuidar este preciado recurso, generando un polo productivo, tecnológico y social, que ha comenzado a dar sus frutos.

La fundación un sueño hecho realidad, ha dado trabajo a una veintena de vecinos de Catriel, ofreciendo diversos servicios y productos relacionados a la producción porcina y de pasturas.

A través de un serio trabajo de planificación, se puso en marcha el nuevo Parque Industrial de Catriel, para que las empresas cuenten con un lugar apropiado para desarrollar sus actividades.

Trabajando junto a la Universidad Tecnológica Nacional y un amplio programa de capacitaciones, para ofrecer a los vecinos de Catriel herramientas y favorecer el acceso laboral a la industria petrolera.

El desarrollo de la obra publica en sus ocho años de gestión fue una constante, en cada barrio de la localidad se aprecian las obras realizadas por la gestión del MoVIC, espacios verdes, plazas, asfalto, cordón cuneta, obras de alumbrado, agua, viviendas sociales realizadas por administración, espacios polideportivos, etc.

La defensa de las renegociaciones hidrocarburíferas que ejerció Carlos junto al MoVIC en la legislatura provincial, marca la defensa que necesitamos de nuestros intereses en el congreso de la Nación.

Un vecino que decidió dejar su emprendimiento personal para llevar adelante un gran proyecto colectivo de ciudad.

El acompañamiento de la gente de su ciudad durante más de 8 años de gobierno municipal, es muestra cabal de las capacidades de este gran dirigente”.

¡¡¡Catriel tiene candidato, Carlos Johnston Diputado Nacional!!!

Comisión Directiva MoVIC

