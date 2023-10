EdERSA alerta por estafas en nombre de la empresa

“Me llamaron por teléfono y me pidieron dinero para no ser afectado por un corte programado. Me dijeron que eran de EdERSA”. “Me llamaron, diciendo que eran de EdERSA, y me indicaron que me iban a enviar un link por WhatsApp, que debía ingresar y que de esa forma, no iba a estar incluida en un corte programado”. Los dos casos ocurrieron en las últimas horas y se trata de intentos de estafas a usuarios, que afortunadamente no fueron concretadas porque los destinatarios sospecharon y cortaron la llamada.

Uno de los hechos ocurrió en Villa Regina, el otro en El Bolsón pero, en realidad, ya se han registrado en la última semana denuncias en diferentes localidades como Cipolletti, Fernández Oro y General Roca. “Es importante que todos los usuarios de la provincia recuerden algunas nociones básicas en relación con el servicio de EdERSA: primero, que el personal de la distribuidora y su trabajo sólo llegan hasta el pilar de luz, y que nunca ingresan al domicilio; segundo, que la distribuidora jamás enviará un link o código de 6 dígitos en WhatsApp que se utiliza para verificar la cuenta; y tercero, que en ninguna circunstancia se le pide dinero a un usuario para no ser alcanzado por un corte programado”, explicaron desde la compañía eléctrica.

“No tenemos constancia que hayan logrado perpetrar las estafas haciéndose pasar por colaboradores de EdERSA, pero sí tomamos conocimiento sobre la existencia de intentos de las mismas. Como ya sabemos que ocurrió en otras situaciones y empresas, ese enlace que envían por WhatsApp provoca el hackeo del teléfono de la víctima, el acceso a las claves bancarias y diversos datos privados”, explicaron.

Por ese motivo, es “fundamental que nuestros usuarios recuerden que los trabajos de obras y mantenimientos que demandan cortes programados son fundamentales para la continua mejora del servicio”, pero también es vital tener siempre presente que jamás algún colaborador de EdERSA podría pedir dinero o nada a cambio para que algún usuario no se vea alcanzado por esas tareas”, culminaron desde la firma eléctrica.