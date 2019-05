El domingo 19 de mayo ante más de 600 personas, se jugó la 6ta fecha del Torneo Apertura de la apasionante Liga Senior , en el predio de Veteranos , volviendo a tener a más de un protagonista en la tabla general que invita a pensar en un campeonato que será a todo o nada hasta el final.

La fecha tuvo grandes encuentros dejando a 3 lideres por el momento, ellos son BARRIO ESFUERZO PROPIO , LA UNIÓN y MEDANITO.

Resumen de la 6° fecha:

1 – MEDANITO 6 ( César Cerna , Daniel Megliolli x 2 y Daniel Alarcón x 3 ) VS AMUKAN 0.

2 – LA UNIÓN 2 ( Héctor Sosa y Gastón Ferreira x 2 ) VS LAS DOS D 0.

3 – JOAQUÍN V. GONZÁLEZ 1 ( Luis Carreño ) VS ZONA SUR 0 .( partido suspendido a los 5 minutos del 2do Tiempo por insistentes) pasa al tribunal de disciplina.

4 – GASME S.R.L. 2 ( Gastón Martínez y Daniel Poneja) VS BARRIO ESFUERZO PROPIO 2 ( Pablo Zalazar y Andrés Bogado) .

5 – BARRIO SANTA CRUZ 5 ( Eduardo Salinas , Antonio Romero , Adrián Salinas y Alfredo Olguin x 2 ) VS AUTOMOTORES ALEM 0 .

6 – ORGANIZACIÓN SILVERO 1 ( Ricardo Belmar ) VS BARRIO 400 VIVIENDAS 0.

Al final del encuentro se realizó un encuentro de mujeres de fútbol 11, donde fue un éxito .

TABLA DE POSICIONES :

1 – BARRIO ESFUERZO PROPIO 14 PUNTOS

2 – MEDANITO 14 PUNTOS

3 – LA UNIÓN 14 PUNTOS

4 – AUTOMOTORES ALEM 12 PUNTOS

5 – BARRIO SANTA CRUZ 12 PUNTOS

6 – ORGANIZACIÓN SILVERO 10 PUNTOS

7 – LAS DOS D 7 PUNTOS

8 – BARRIO 400 VIVIENDAS 6 PUNTOS

9 – AMUKAN 5 PUNTOS

10- GASME S.R.L. 3 PUNTOS

11- JOAQUÍN V.G ( 1 Partido Susp) 1 PUNTO

12- ZONA SUR ( 1 Partido Susp.) 0 PUNTO

GOLEADORES :

1 – Julio García O.Silvero 7 GOLES

2 – Alfredo Olguin B.Santa Cruz 6 GOLES

3 – Carlos Fernández A.Alem 5 GOLES

4 – Gastón Fernández La Union 4 GOLES

PRÓXIMA FECHA LA 7ma a Jugarse en el predio de Veteranos el Domingo 26 de Mayo a partir de las 10 hs , es el siguiente :

1 – O.SILVERO VS GASME S.R.L.

2 – B. SANTA CRUZ VS B. ESFUERZO PROPIO

3 – AUTOMOTORES ALEM VS AMUKAN

4 – LA UNIÓN VS BARRIO 400 VIVIENDAS

5 – JOAQUÍN V. GONZÁLEZ VS LAS DOS D

6 – MEDANITO VS ZONA SUR.