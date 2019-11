Poner PLAY y escuchar FM ALAS 95.1

El Congreso aprobó ayer la normativa que obliga a contar con un 30% de mujeres en las fiestas, recitales y eventos culturales públicos y privados que se organicen en todo el país.

La ley de cupo femenino en los escenarios fue aprobado anoche en la sesión del Congreso de la Nación Argentina.

Con 133 votos afirmativos, 5 negativos y 16 abstenciones se aprobó la ley que reglamenta la participación del 30% de mujeres en las actividades culturales organizadas en forma pública y privada.

La ley de cupo femenino contempla que los productores, curadores, organizadores y responsables comerciales de eventos culturales contraten al 30% de artistas mujeres y otras disidencias. La ley le marcará la cancha a los grandes festivales como la Fiesta de la Confluencia, Neuquén Inspira o la Fiesta de la Manzana, entre otros.

La autoridad de aplicación es el INAMU (Instituto Nacional de la Música) será el encargado de elaborar los reglamentos necesarios para su correcto cumplimiento. La proporción de aplicación es que de cada 3 artistas, 1 persona debe ser mujer o disidente. De cada 5 artistas, se debe contratar a 2.

“Creo que la aprobación de la ley de cupo femenino va a abrir una discusión muy interesante. Porque hay una realidad, nosotras las mujeres que somos músicas, muchas hemos postergado nuestras carreras porque muchas han sido madres. Porque no es lo mismo ser madre, pobre y música. Entonces, que todas estas cosas se empiecen a discutir, es un valor enorme”, indicó la coordinadora de INAMU Patagonia, Noelia Pucci.

El espacio del INAMU Patagonia se encuentra en Neuquén, funciona en el Centro Cultural Alberdi. En la actualidad se encarga de los subsidios con líneas de financiamiento para producción y grabación de discos de los artistas locales. A partir de la aprobación de la ley de cupo femenino sumará algunos desafíos como crear los reglamentos necesarios para que se cumpla la ley, deberá realizar un seguimiento e informes sobre la participación femenina en la escena cultural.

“Creo que esto de obligar un poco a poner la lupa y la atención en grupos compuestos por mujeres está bueno. Por otro lado no deja de ser arte y el arte es muy subjetivo, es medio raro que sea obligatorio”, explicó el productor musical Hernán Ganchegui .

Ante el incumplimiento de la ley de cupo femenino en los escenarios el INAMU impondrá una sanción, que será una multa por el valor correspondiente al 6% de la recaudación bruta del evento musical en vivo.

“Lo que tiene que ver con legislación cultural me parece importantísimo, genera políticas de Estado. Puedo asegurar que hay muchísimos grupos femeninos en todas las estéticas musicales y realmente hay muchos festivales que no se los tiene en cuenta”, indicó el Ministro de Cultura de Provincia, Marcelo Fox Colonna. La ley recientemente aprobada generará condiciones de igualdad de participación para artistas solistas y grupos compuestos por mujeres. Para controlar la aplicación de la ley se debe acreditar la grilla de artistas 90 días antes del show o cinco días después del lanzamiento de venta de entradas.

“Ojalá que el espíritu de la ley sirva no solamente para una discriminación positiva para que las mujeres estén en los escenarios sino también para visibilizar el trabajo y la producción artística de muchas mujeres independientes y talentosas que hoy por hoy están invisibilizadas”, manifestó Colonna.

Lo recaudado a partir del incumplimiento de la ley se destinará al fomento y promoción de los proyectos musicales de las artistas emergentes. Colonna se refiere a que espera que la ley se aplique dándole trabajo a artistas independientes y emergentes locales, y no que se aplique la ley de cupo con artistas mujeres que ya están instaladas en la escena musical.

El grupo Vibra Alto Valle es una agrupación de mujeres artistas que militó desde el comienzo para la aprobación de la ley de cupo femenino en los escenarios. Se trata de 8 mujeres que organizan recitales y recientemente realizaron la producción audiovisual Cancionera en la que tocaron varias artistas mujeres de Neuquén y zonas aledañas.

“Estamos muy contentas porque a parte de que es para mujeres, lesbianas, travestis y trans con el documento es también para personas no binarias que no lo tengan. Porque como este registro de músicas y musiques, a partir de la lucha a nivel nacional pudo generar que el cupo contemple a las personas no binarias ese es un logro inmenso para todes”, expresó la integrante de Vibra Alto Valle, Ailén Martínez. La música conocida como Ailuz valora el componente inclusivo que trajo la ley que generará, además de igualdad entre mujeres y hombres, una presencia mayor cantidad de artistas disidentes en los escenarios.

“Básicamente la demanda de las músicas, técnicas en sonido e iluminación es que nos llamen a trabajar, porque según todos los festivales que se han encuestado y sacado estadísticas en el 2017 y 2018 técnicamente no hay cupo femenino, lo cual es muy preocupante porque estamos en un momento histórico donde hay una visibilidad impresionante. Y que no haya cupo femenino habla de una irresponsabilidad por parte de los que programan esos festivales”, concluyó Martínez.

(Río Negro)

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...