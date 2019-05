El emprendedor de Río Negro oriundo de la ciudad de General Roca Mauro Tronelli ganó en la tarde de este martes el Premio al Joven Empresario Argentino organizado por CAME. Tronelli creó Si.RuOm, una silla de ruedas omnidireccional

La elección del Joven Empresario Argentino en el Congreso de la Nación fue organizado por la rama juvenil de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la coordinación en la cámara baja del diputado nacional sanjuanino, Eduardo Cáceres.

El encuentro fue conducido por el periodista Federico Seeber y congregó a finalistas pymes de todas las provincias con el objetivo de reconocer a los emprendedores que promueven la capacidad competitiva, innovación, responsabilidad social, desarrollo productivo regional, relevo generacional, proyección internacional y fomento del empleo.

Cabe destacar que el 55% de las pequeñas y medianas empresas son propiedad de empresarios que integran el segmento joven, alcanzando a unas 335.500 firmas. Vale remarcar además, que 2 de cada 3 pymes que nacen son fundadas por menores de 40 años.

¿Qué es Si.Ru.Om.?

Si.Ru.Om. es una silla de ruedas omnidireccional, es decir que tiene la capacidad de poder moverse en cualquier sentido de movimiento. Esta característica le permite moverse por lugares reducidos que hasta ahora eran imposibles para las sillas de ruedas actuales.

¿A quién está dirigido?

Este desarrollo está dirigido a usuarios de sillas de ruedas que vivan o frecuenten espacios reducidos como departamentos, oficinas y ascensores. Ya que el mismo le permitirá desplazarse por ellos, sin inconvenientes, al no requerir de radios de giro.

Además puede ser utilizado para acondicionar instituciones públicas y privadas sin necesidad de grandes gastos en infraestructura de forma rápida y fácil.

RESEÑA DE TODOS LOS FINALISTAS POR PROVINCIA

Juan Pablo Bosch Aráoz (Reciclología S.A.S) –de Catamarca- ingeniero industrial apasionado por resolver el problema del plástico, ofrece separación en origen de envases reciclables en máquinas de diseño colaborativo, ofreciendo cupones y premios de empresas auspiciantes y descuentos personalizados a los vecinos verdes.

Emmanuel Inca (AXIUM) –de Jujuy- Emmanuel tiene 23 años, es estudiante de ingeniería y armó su fábrica-taller en La Quiaca. Allí, creó una impresora 3D casera con la que fabrica distintos elementos, entre ellos, el famoso juguete antiestrés Spinner, por el cual es reconocido en toda la provincia. Pero el verdadero objetivo del emprendimiento es mucho más importante y conmovedor. Esta es una historia especial porque la motivación fue ayudar a su hijo, y por eso creó una impresora 3D con el sueño de fabricar una prótesis única para todo el cuerpo para que su nene de 3 años logre caminar. Esa fue su verdadera inspiración. Le llevó tres años reunir el presupuesto para costear todos los componentes de la impresora, algunos elementos incluso los fabricó él. A Emmanuel nada lo detuvo y capacita a otros jóvenes para que ellos mismos fabriquen sus impresoras y los ayuda en el diseño de diferentes objetos y dona prótesis 3d.

Bernardo Tuckey (Urupe S.A.S) –de Chaco- es fundador de una exitosa empresa de desarrollo tecnológico de aplicaciones. Sus principalmente clientes son de Estados Unidos, entre ellos la reconocida empresa Intel, y también tiene importantes firmas de Argentina como Grupo América y Grupo Clarín. Bernardo, comenzó comercializando sus servicios a una compañía extranjera convirtiéndose en un aliado estratégico. Hoy cuenta con amplia cartera de clientes en otros países, esto generó un impacto social muy positivo, ya que muchos ingenieros, que lo por lo general optan por mudarse a otras ciudades o países en búsqueda de buenas oportunidades, decidieron quedarse en Resistencia y Corrientes porque encuentran en su empresa grandes posibilidades de desarrollo profesional.

Máximo Sellares (Ita Siri S.A.) -de Corrientes– un establecimiento ganadero dedicado a la cría de terneros, vacas y toros refugo, con reproductores de alta genérica. Su estrategia se basa en utilizar, con la mayor eficiencia posible, los pastizales naturales y pasturas implantadas, para ello utiliza un sistema de pastoreo racional llamado VOISIN, que tiene 4 leyes básicas: las dos más importantes son el descanso óptimo de la pastura y el mínimo tiempo de ocupación. Esto además de ser sustentable es amigable con el suelo, el ambiente y la salud.

Facundo Barberis (FG DEVELOPERS) –de Formosa- desarrolla Videojuegos, aplicaciones y contenido en Realidad virtual con el objetivo de achicar la brecha tecnológica en la provincia. Comenzaron con desarrollo tecnológico a medida para personas con capacidades especiales y de bajo recursos, y hoy trabajan en un laboratorio de aprendizaje colaborativo.

Karim Rearte (El Capayan) –de La Rioja- un emprendimiento familiar que elabora alfajores artesanales. Los productos son de recetas originales, cuidadosamente fabricados con materia prima de distintos pueblos de la provincia, como harina tostada (“Cocho” le llaman) y de Algarrobas, brindando así productos netamente naturales que se distinguen por sus sabores autóctonos.

Santiago Rocchia (GERF) –de Tucumán- Gerf es una empresa familiar dedicada a la fabricación de calzado que genera el proceso productivo en su totalidad. Como desafío, Santiago busca instalar sus productos a pesar de las reconocidas marcas internacionales y populares, para convertirse en una marca líder en el mercado local con fuerte proyección internacional.

Jorge Argañaras (Tucuru Lab) –de Misiones- es uno de los creadores del laboratorio de diseño y prototipos. Con 28 años, oriundo de Oberá, Jorge es diseñador industrial y trabaja bajo conceptos del Design thinking, diseño centrado en las personas bajo el pensamiento DIWO do it with others, y DIT do it together, que significa “hagámoslo con otros, hagámoslo juntos”. Empezó hace dos años con el emprendimiento y fue evolucionando. Primero la gente podía hacer su propio proyecto y prototipo y ahora ofrecen el servicio de diseño. La idea es enfocarse en el turismo.

Arturo Avila (Colback Indumentaria) –de Salta- está al frente de una empresa de productos especializados para instituciones y organizaciones de fuerzas de seguridad. Arturo recibió la Mención de Honor al Relevo Generacional y Semilla del Cardón 2019 por la Cámara de Comercio e Industria de la Provincia de Salta. Y esto nos da la pista de que se esconde una gran historia, y es que Arturo supo darle el preciso golpe de timón a la empresa que fundó su abuelo y que continuó su padre. La llevó hacia el comercio digital y ahora expande la producción salteña por Jujuy y Tucumán

Marcia Suarez Japaz (Cosmética Termal GE) –Santiago del Estero- creó una línea de productos cosméticos hipoalergénicos elaborados con agua termal, fango, frutos y hiervas autóctonas de uso cosmetológico y terapéutico que comercializan en hoteles y spa. Este proyecto nació de la inspiración de su abuelo, que en el año 50, descubrió la laguna de donde proviene el fango termal.

Juan Leiva (Viviendas Sion S.A.S) –de Entre Ríos- una empresa constructora de viviendas que utiliza el sistema Framing, producto único en el mercado. Juan tiene 27 años y tiene su oficina en ruta nacional 12, en Paraná. Desde hace años comenzó el proyecto de concretar viviendas con una modalidad diferente muy utilizada en otros países. La estructura resistente está compuesta por perfiles de chapa de acero estructural galvanizado de muy bajo espesor, junto a una cantidad de componentes o sub-sistemas (estructurales, aislaciones, terminaciones, etc.) funcionando como un conjunto. Una de las características fundamentales del proceso constructivo es su condición de montaje en seco.

Santiago Quevedo (Hidrosolar) –de San Luis. Se dedica al diseño e implementación de sistemas de generación de BOMBEO SOLAR DIRECTO, una solución sustentable y ecológica para la extracción de agua. Con este sistema, Santiago junto a su amigo Alex, los 2 técnicos electromecánicos, se lanzaron a la aventura de incursionar en energías renovables en el agro puntano con una tecnología con pocos referentes en el país y que pueden reemplazar a los tradicionales molinos.

Ivo Kraljev y Gabriel Freites (Arbanit Fellow) –de Santa Fe- crearon el primer emprendimiento de obleas artesanales rellenas en Rosario, se dedican a la fabricación y distribución mayorista de cubanitos premium con pasta de avellana (crema de Nutella); pasta de maní; chocolate y dulce de leche. Próximamente, estarán lanzando nuevos sabores de la línea Primavera: Zamballón, Bananita Dolca y Marroc. Comenzaron con una inversión de sólo $600 y hoy cuentan con una planta de 120 m2 y 4 mil puntos de venta en todo el país. El secreto del éxito dicen que es que le encontraron el sabor al oficio.

Celeste Luque (Fast and Good VA) –de Córdoba- ofrece viandas que ayuden a alcanzar metas de salud. Cuenta con un equipo de especialistas dedicados a generar soluciones convenientes y creativas que logren superar barreras, obteniendo resultados eficientes. Celeste tiene 27 años es de Villa Allende y pretende expandir su emprendimiento por todo Córdoba y Sierras Chicas.

Jazmín Garbini (Jazmeen Deco) –de Buenos Aires- Con más de medio millón de seguidores en Instagram, Jazmin es una nueva referente en decoración de interiores y la que eligen las celebridades. En el 2001 cuando su familia lo había perdido todo, nada hacía suponer el éxito –que gran parte se debe a su estrategia en redes sociales- que la convirtió en la ganadora del Premio Joven Empresario Bonaerense 2018 que entrega la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires. La fabricación de todos sus productos son de origen nacionales y tiene intenciones de ampliar la marca y desarrollar una línea de marroquinería

Demian Donzis (Balphin Medical’s SA) –de la Ciudad de Buenos Aires- empresa mayorista y minorista de insumos médicos hospitalarios. La filosofía es brindar todas las soluciones en un mismo lugar, conjuntamente con la búsqueda permanente del equilibrio en la relación precio/calidad.

Victor Breser (OZONO) -de La Pampa- Es ingeniero en Recursos Naturales y Medio Ambiente y logró una beca en Corea del Sur. Allí, junto a otros 30 argentinos hizo una especialización, pero cuando volvió a Santa Rosa eran más las preguntas que las certezas. Hasta que decidió abrir Ozono, su propia consultora ambiental, y ya tiene como clientes a empresas como La Anónima, Walmart, Forestal Pico, entre otras. Y en los últimos meses la pyme de Victor puso su acento en el ofrecimiento de biodigestores domiciliarios, un sistema ideal para reemplazar al conocido pozo ciego y ya lo instaló en Santa Rosa, General Acha, Doblas y General Pico.

Emanuel Gómez (Viña del Nant y Fall) –de Chubut- forma parte del emprendimiento familiar dedicado al agroturismo en la pintoresca localidad de Trevelin. Lo que más los distingue es tener uno de los viñedos y bodegas más australes del mundo, en donde para producir vinos tienen que hacerlo a través del uso de tecnología. Esta bodega joven que va por su cuarta cosecha, ya ha recibido premios internacionales, y desde lo turístico cuentan con un área de servicios especiales para motor-homes y camping ecológico.

Mauro Tronelli (Edites Solutions) –de Río Negro- ofrece soluciones en problemáticas sociales a través de nuevas tecnologías. Es decir que es una auténtica empresa clase B, que ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas. La historia comenzó cuando Mauro estudiaba en Villa Regina, y junto a unos compañeros del secundario intentaron armar una silla de ruedas para una amiga que la necesitaba, y eso despertó su vocación. Luego, se fue a estudiar a la universidad en Bahía Blanca y continuó pensando en el proyecto. El joven emprendedor de General Roca, finalmente desarrolló una silla de ruedas omnidireccional, facilitando la adaptación en siete posiciones y puede desplazarse de manera lateral y diagonal.

Sebastián Souto (SS Servicios) –de Santa Cruz- tiene una empresa que brinda soluciones de acceso a Internet con la que ha logrado realizar conexiones desde el Océano hasta la Cordillera, haciendo que la conectividad sea un hecho, incluso realizando enlaces en zonas rurales.

Facundo Ureta (Cerámicas Olum) –de Tierra del Fuego- tiene un taller de producción cerámica, artística y artesanal. El emprendedor ushuaiense lleva un trabajo cultural intensivo de ideas, pruebas y errores que conlleva la cerámica. Su objetivo es poner en valor el arte con la materia prima local y elaborar objetos orientados al turismo.

Lucas Silosa (Eco.bas) –de Neuquén- emprendimiento familiar que surgió en 2017 en la localidad de Centenario, donde fabrican productos ecológicos artesanales como escobillones y cepillos, con carácter innovador, duradero, económico y a precios accesibles, en base al juntado y reciclado de botellas plásticas que procesan con una máquina fabricada por su padre. Los productos se venden por redes sociales.

Luciano Guglielmini (Solimin) -de San Juan- presidente de una ferretería industrial que nació hace siete años para atender la demanda del sector minero, con un servicio innovador para el sector: delivery y servicio técnico. Hoy también atienden al rubro construcción, industria petrolera y agro, con sucursales en Mendoza y en San Luis. Lo que principalmente distingue a esta pyme es el servicio, para eso el secreto es la capacitación permanente de sus empleados, que les permitió alcanzar el 100% de repetición de compra, y están en proceso de certificación de empresa clase B con triple impacto (económico, social y ambiental).

Caroline Loock (Postales Hotel Boutique y Finca Nunca Jamás) –de Mendoza- ofrece una experiencia innovadora de Enoturismo Consciente en el Valle de Uco. Es una empresaria francesa pero mendocina por elección que junto a su esposo, Diego Stortini, crearon Postales Hotel Boutique, restaurando edificios centenarios e incorporando huertas orgánicas para ofrecer carta gastronómica de la huerta a la mesa, y están por inaugurar la bodega Finca Nunca Jamás. Caroline estudió Ciencias Políticas en París y realizó un MBA con especialización en emprendimientos sostenibles, perspectiva que aplica a través del concepto “slow wine travel”, alentados por una tendencia mundial de un turismo consciente y sostenible desde lo económico, social y ambiental.