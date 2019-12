Poner PLAY y escuchar FM ALAS 95.1

Cuatro integrantes de la legión de la Escuela Municipal de Tenis de Mesa de Catriel se trasladaron al Centro de Alto rendimiento denominado Cenard para disputar el 10 y 11 de diciembre los Selectivos Sub 15 donde participaron los mejores jugadores Renqueados a nivel Nacional.

En este torneo se otorgaban 4 plazas masculinas y 4 plazas femeninas. La modalidad de los Selectivos permitía que: se disputen 3 torneos donde en cada selectivo sale un campeón y el 4to integrante sale por suma de puntos.

Santiago Serra , con solo 12 años jugó los Selectivos , también Tobías Pereyra , ambos estuvieron a la altura de semejante desafío, aunque no lograron entrar en el selecto grupo de los clasificados .

En la categoría femenina, Manuela Pereyra , jugó en un nivel altísimo, disputando muchos encuentros y logrando la clasificación para integrar por 5to año consecutivo la Selección Argentina y por 2do año consecutivo en la categoría Sub 15. De esta forma con solo 13 años de edad, todo un logro para la joven promesa local y otro desafío sumado a su carrera deportiva, ya que de los 8 clasificados es la única jugadora del interior del país.

Los jugadores Clasificados en Caballeros son : NICOLAS CALLABA, GASTON TRESCA, ALAN WEISS y IGNACIO JAIMOVICH , todos de Buenos Aires, mientras que en Damas las clasificadas son : NAOMI MARIÑO, , ABRIL OKUYAMA , ABRIL IWASSA todas de Buenos Aires y MANU PEREYRA de Catriel Río Negro .

A nuestros representantes se le sumó Ignacio Serra y los cuatro participaron del Abierto de la República, Torneo que reunión a jugadores de Argentina y países limítrofes las inscripciones superaron los 700 inscripciones y se disputó del 11 al 15 de diciembre también en el Cenard , nuestros deportistas también sobresalieron y jugador en gran nivel , acá el resumen :

IGNACIO SERRA : disputó dos categorías Sub 9 donde obtuvo la medalla de Bronce , y Sub 11 donde cayó en 4tos de Final , Ignacio cerro un año soñado , donde realizó podio en todos los torneos que compitió.

SANTIGO SERRA : participó en Sub 13 donde cayó en 4tos de Final y en Sub 15 donde cayó en 16avos , Santiago jugó en un nivel altísimo batallando con jugadores de mucho nivel y de mayor edad , perdiendo por marcadores muy ajustados

TOBIAS PEREYRA : participó en la categoría Sub 13 donde logró medalla de Bronce y en la Categoría Sub 15 donde cayó en 16avos , Tobías cerró un año con un podio luego de varias presentaciones donde siempre le faltaba un plus para lograrlo

MANU PEREYRA : Párrafo aparte, participó en Sub 15 donde cayó improvistamente en 4tos de Final ante la muy buena jugadora Tiziana Campos de Salta por 1 a 3 , también participó en Sub 13 , donde se CORONO CAMPEONA DEL ABIERTO DE LA REPUBLICA , en Semi final, le tocó disputar dicho encuentro ante la misma jugadora y Manu la superó por 3 a 0 y la final fue frente a Candela Sanchi de Mendoza , donde la Catrilense la superó por 3 a 1 obteniendo el título de CAMPEONA .del ABIERTO DE LA REPUBLICA

MANU cierra un 2019 increíble, y dejando en claro que el 2020 seguirá dando batalla, a último momento , por problemas personales Manu se bajo de los Selectivos de Mayores que se disputarán en el Centro de Alto Rendimiento el 16 y 17 de Diciembre .