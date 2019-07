Poner PLAY y escuchar FM ALAS 95.1

El Tenis de Mesa local se trasladó a La Banda-Santiago del Estero, para participar del 65 campeonato Nacional de Tenis de Mesa , que se jugó del 10 al 14 de Julio , donde se reunieron los mejores jugadores del país, con un total de 1053 participantes pertenecientes a las 23 provincias.

El Torneo se disputó en el excelentísimo Gimnasio Nodo Tecnológico que posee instalaciones únicas y posiblemente la más amplia de Sudamérica, contando con .500 mts cuadrados. Lugar donde Catriel presentó a sus jugadores, obteniendo una vez más excelentes resultados.

Los representantes de nuestra Ciudad fueron:

MARTÍN OLATE , IGNACIO SERRA , SANTIAGO SERRA , TOBÍAS PEREYRA , PRISCILA JARA Y MANUELA PEREYRA , los resultados fueron excelentes 8 podios, acá el resumen :

EQUIPO Sub 11 caballero integrantes MARTÍN OLATE – IGNACIO SERRA cayeron ( 1 a 3 ) Vs Bs As en ZONA de grupo .

DOBLES Sub 11 Caballeros integrantes MARTÍN OLATE – IGNACIO SERRA cayeron 2 á 3 Vs los representantes de CHACO en 8vos de Final .

EQUIPO Sub 13 caballero integrado por TOBÍAS PEREYRA Y SANTIAGO SERRA lograron el 3er PUESTO al caer en la SEMI FINAL 1 a 3 Vs los representantes de MENDOZA.

DOBLES Sub 13 Caballero integrado por SANTIAGO SERRA – TOBÍAS PEREYRA lograron el 3er lugar al caer por 1 á 3 Vs Bs As en la semi Final .

DOBLE MIXTO Sub 13 integrado por MANUELA PEREYRA – TOBÍAS PEREYRA , lograron medalla de Plata al caer en la semi final Vs Bs As por 1 á 3.

INDIVIDUALES :

MARTÍN OLATE jugó en la categoría SUB 11 caballero , no logró pasar su ZONA cayó 2 A 3 Vs el representante de CHACO, ganó 3 a 0 frente al local de Santiago del Estero y perdió 1 A 3 frente al representante de MENDOZA.

IGNACIO SERRA : participo en la categoría Sub 9 donde obtuvo el 3er puesto al caer en la Semi Final por 0 á 3 frente a Matías Zeniquel de Chaco .

En SUB 11 perdió en 8vos de Final Vs Federico Laner de Córdoba con parciales 2 A 3 .

SANTIAGO SERRA : participo en Sub 13 caballero cayendo en 8vos de Final por 0 á 3 Vs Tomás Saavedra de Mendoza.

En Sub 15 caballero logró llegar hasta 32avos donde cayo por 1 á 3 Vs Ignacio Jaimovich de Bs As .

PRISCILA JARA : participo en Sub 13 Damas donde cayó en 8vos de Final , por 1 á 3 frente a Brunella La Piana de Mendoza .

TOBIAS PEREYRA : participo en Sub 13 Caballeron , donde llegó hasta 8vos de Final donde fue derrotado 0 A 3 por el Campeon del Torneo Nicolas Callaba de Bs As .

En Sub 15 cayó en 16avos en manos también de Nicolás Callaba .por 0 A 3.

MANUELA PEREYRA: participo en Sub 13 donde se CORONÓ CAMPEONA NACIONAL por 5to año en forma consecutiva 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 , este logró lo realizó sin perder un Ser, la Final fue Vs Naomi Mariño de Bs As , donde Manu se impuso por 3 á 0 .

En la Categoría SUB 15 Damas Manu obtuvo el 3er puesto al caer en la Semi Final luego de ir ganando 2 A 0 , cayó 2 A 3 Vs la Campeona del Torneo Abril Okuyama de Bs As .

MANU se destacó en todas las categorías jugo 5 torneos en las distintas modalidades y obtuvo 5 PODIOS Nacionales

Increíble Torneo para los representantes de la Escuela Municipal de Catriel donde fueron PROTAGONISTAS de principio a fin , todos estos jugadores fueron acompañados por el Coach Cristian Pereyra .

