Se puede tener una buena calidad de vida si se hace una elección consciente y se adoptan los resguardos necesarios. Los adolescentes son quienes más lo eligen.

Hoy se celebra el Día Mundial de la Alimentación Saludable y la pregunta sobre las dietas alimenticias sin productos animales suele ser una constante. Según el referente de Nutrición del Ministerio de Salud, Samuel García, una alimentación vegana, crudivegana o vegetariana es saludable siempre y cuando quien la adopte entienda que, más que una forma de alimentarse, es una “forma de vida”.

El nutricionista señaló que lo primero que debe preguntarse quien quiera adoptar esta modalidad alimenticia es por qué quiere practicarla. “Cuando me contestan que es porque un amigo se hizo vegano, ya me doy cuenta que no va a funcionar”, enfatizó y agregó que tampoco sirve si se la adquiere por moda. Argumentó que la persona que incursione en el veganismo debe estar motivado por razones propias.

Expresó que la pregunta no es para desmotivar la elección de los pacientes sino porque “quien realiza una elección de vida tiene que saber todo para tomar una decisión consiente”.

“El veganismo y el vegetarianismo exige formarse y dedicarle mucho tiempo a la cocina”, aseguró García y añadió que la persona que lo practique debe “tomárselo con seriedad” y apropiarse de esta modalidad para que “el cuerpo no lo resienta”.

Si ello se logra, alguien vegano o vegetariano puede tener una vida plena. El nutricionista advirtió que donde más hay que prestar atención es en el nivel del hierro, mediante controles médicos. Para aumentar la absorción de hierro hay que combinar una legumbre o un vegetal verde oscuro con vitamina C. “Si lo condimento con limón ya está, pero eso debe ocurrir en cada comida, lo que lo vuelve más difícil”, señaló.

Puso como ejemplo la vida cotidiana de un estudiante que se saltea el almuerzo: “no comió una legumbre, ni un vegetal verde oscuro y entonces el cuerpo acude a las reservas de hierro”. En las mujeres es todavía más riesgoso, porque “tiene que compensar lo que se pierde durante la menstruación”.

Además, se sugiere que los veganos en particular realicen controles sobre la vitamina B12, “presente en el reino animal”. Un vegetariano, al consumir lácteos, no necesita preocuparse.

Respecto a las proteínas, si se combinan los cereales y las legumbres, se pueden adquirir los valores esenciales fácilmente.

Los adolescentes son los más interesados

Según García, los que más preguntan por esta tendencia son adolescentes, que fundamentan su decisión con argumentos sobre el cambio climático y el maltrato animal.

“Eso está perfecto, pero si después sólo se alimentan de milanesas de soja, terminan yendo contra la propia esencia de lo que los motivó a hacerse veganos”, resaltó el referente en nutrición. Explicó que el cultivo de soja contribuye a la deforestación y su empaquetamiento acentúa la contaminación, además de que no es la opción más sana porque contiene agrotóxicos.

Reconoció que cuando los más jóvenes se vuelcan hacia una alimentación vegana o vegetariana, los padres comienzan a preocuparse. El nutricionista recomendó que escuchen a sus hijos y los apoyen, porque no se logra nada a través de la imposición.

García observó, sin embargo, que muchos adolescentes piensan que ser vegano ayuda a estar más flaco: “a veces se desprenden trastornos alimenticios”. Insistió que hay que desmitificar esta idea errónea y añadió que los veganos ingieren muchos carbohidratos, al tener menos opciones para alimentarse.

Recalcó que “el veganismo no es sinónimo de delgadez” y que tampoco lo es de “cuidado del medio ambiente”.

