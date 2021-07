“No tengo llegada a Martín Soria, pero es buena la idea de nuestros congresales que Catriel tenga un diputado” manifestó Ramiro Arceo, confirmando su interés de ser el precandidato a diputado nacional por el partido justicialista en las elecciones legislativas de este año.

En el seno del PJ catrielense se lanzó la propuesta a los congresales Daniela Salzotto y Félix Oga, para que se unifiquen criterios y así promover la posibilidad de que Catriel cuente con un candidato o candidata a diputado nacional. Allí aparece la figura de Arceo, de cuna justicialista, una familia que ha militado y hasta propuesto candidatos a intendente y legisladores.

“En principio no deja de ser una expresión de deseo, Catriel nunca tuvo un diputado nacional cuando otros pueblos de menos habitantes y tampoco tanta trascendencia económica dentro de la provincia, si lo han tenido”, enfatizó Arceo en diálogo con Radio Alas.

El actual presidente de la Cámara de Servicios Petroleros de Río Negro (Casepe) destacó que a través del pedido formal de las autoridades partidarias de Catriel, “se me ocurrió decir porque yo no, si el congreso decide darle un lugar a Catriel, ahi si creo que tengo los merecimientos suficientes, por la actividad que realizo, por historia, por la actividad privada, haber recibido una cámara tan importante en lo que representa la economía provincial durante tantos años, ahí haré el planteo formal como una precandidatura posible en el caso de que el congreso acepte una diputación por Catriel”.

Arceo hizo un repaso por su trayectoria política, “soy afiliado de toda la vida del PJ , mi familia es una familia política, he tenido padres y hermanos que han sido candidatos, hemos mamado la política desde que éramos niños y en el caso mío nunca me interesó una función ejecutiva, siempre me sedujo la actividad legislativa, responder a un partido y darle una impronta desde lo privado, de las necesidades concretas que tiene las pymes que son las generadoras de trabajo”.

Una de las premisas que persigue es la inserción del privado dentro de la política, “es algo que yo siempre defendí. Una impronta privada le daría un gran cambio a la actividad legislativa”.

Consultado si tuvo algún contatco con el presidente del partido justicialista en Río Negro Martín Soria, dijo “no tengo una actividad política específica en estos momentos, no tengo llegada al hoy ministro de justicia y presidente del partido Martín Soria, pero es una muy buena idea que nuestros congresales decidan, y pongan el derecho que tiene Catriel para que tenga un diputado” concluyó Ramiro Arceo..

