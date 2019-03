(C25N) “Carlos Johnston es uno de los mejores tres intendentes de la provincia”, manifestó el gobernador Alberto Weretilneck, esta mañana, al ser consultado por los motivos que llevaron a elegir al intendente de Catriel para formar parte de la lista sábana de candidatos a legisladores provinciales con vistas a las elecciones de abril.

El mandatario provincial brindó una entrevista exclusiva a Radio “Alas” donde se mostró tranquilo y confiado con respecto al fallo que emitirá en los próximos días la Corte Suprema en relación a su reelección. Aseguró que las elecciones no van a posponerse más allá de la determinación de la justicia.

CICLO LECTIVO 2019

Con la inauguración de un colegio técnico en General Roca, el más grande de Río Negro, el gobernador Alberto Weretilneck dio inicio al ciclo lectivo 2019.

“Para nosotros tener en marcha todo el sistema educativo es un gran desafío, son 221.000 estudiantes, 22.000 docentes, 4.000 integrantes de los servicios de apoyo, y toda la logística que significa abrir las 1.251 escuelas que tenemos. Estamos en marcha y sin conflictos” indicó.

“Más allá de los edificios fundamos 4 nuevas escuelas: un jardín en Campo Grande, una escuela técnica en Los Menucos, dos ESRN en Allen y en General Roca” destacó el mandatario.

JARDÍN DE INFANTES

Weretilneck hizo referencia a los 13 jardines que el gobierno nacional anunció y puso en marcha en distintas localidades de la provincia, entre ellas Catriel, cuyas obras quedaron inconclusas. “Fueron abandonadas porque la empresa fue un desastre, 4 nos han transferido los fondos para que en pocos días más llamemos a licitación y empezar con esas obras. El jardín de Catriel está en la segunda etapa de los otros 4 jardines, porque tiene que ver con el nivel de avance que había alcanzado” anunció.

PARITARIAS

“Fue un esfuerzo importante, tengo que destacar la actitud de Unter y ATE en un año con esta inflación, con estas dificultades, haber logrado este acuerdo al menos para los primeros 6 meses habla de la buena voluntad que hemos puesto todos, esperemos seguir con este diálogo” expresó el gobernador.

PASE A PLANTA PERMANENTE DE 3000 ESTATALES

La Legislatura Rionegrina aprobó esta mañana el pase a planta permanente de casi 3000 empleados públicos de la administración provincial, logrando su estabilidad laboral y poniendo punto final a la precarización.

“Debo aclarar que no son nuevos empleados, no es un nuevo gasto salarial, son trabajadores que hace más de dos o tres años que están cumpliendo tareas en el estado. Lo que hace la legislatura es darle la tranquilidad que no van a tener ningún tipo de inconvenientes, estaban en la figura de contratados” indicó el gobernador.

INAUGURACIÓN HOSPITAL DE ALLEN

El hospital “Ernesto Accame” de Allen, con una infraestructura sanitaria diseñada para atender la demanda de salud de los próximos 20 años, será inaugurado el viernes 15 de marzo. Se transformará en la mejor infraestructura sanitaria de toda la Patagonia, triplicó la superficie pasando de un edificio de 2187 m2 a uno complemente nuevo de 6.644 M2. Además sumó camas, permitiendo la atención de más pacientes -de 44 a 74-, y profesionales -de 210 agentes a 280, incluidos profesionales como el caso de bioingenieros e licenciados en sistemas-.

“Muy orgulloso de estar construyendo dos hospitales de manera simultánea, el de Allen que va a estar para este viernes y el de Catriel para fin de año. Con las últimas tecnologías, no solo en construcción, sino también en equipamiento, y dejar de tener esos hospitales que no le servían ni a los pacientes y tampoco a los trabajadores de la salud, que no tenían que ver con la jerarquía de ciudad de Catriel ni de Allen” manifestó Weretilneck.

“En el caso de Allen tuvimos que hacer una compra de equipamiento de $40 millones, en el caso de Catriel también va a ser una compra de estas características. No se puede inaugurar un hospital nuevo sin el equipamiento que necesita” destacó.

QUINIELA RIONEGRINA

Este martes la Lotería de Río Negro lanzó la nueva Quiniela con el sorteo de “la Nocturna”. La sala de sorteo cuenta con la tecnología más moderna del país.

El gobernador dijo sobre el tema “tiene que ver con la identidad provincial, hoy quienes apuestan tienen que esperar los resultados de otras provincias del país. A partir de ahora cuando tengan que buscar sus números tienen la lotería rionegrina. Nos permite tener mayor jerarquía, además hemos inaugurado un centro de sorteos que es el más moderno del país”.

“Pagando los premios y trabajadores, vuelven millones de pesos todos los años a bomberos voluntarios, bibliotecas, salud, educación y cultura” manifestó.

ELECCIONES EN NEUQUÉN

Omar Gutiérrez fue reelecto como gobernador en Neuquén. El dirigente del Movimiento Popular Neuquino (MPN) festejó su victoria este domingo, tras imponerse con más del 39% de los votos.

“Los neuquinos votaron por su provincia y no por el tema nacional, se quiso llevar la elección a Macri o Cristina (Kirchner), y los neuquinos dijeron ‘nosotros vamos a discutir los temas de los neuquinos y vamos a elegir autoridades neuquinas’ sostuvo Weretilneck.

“En Río Negro creo que va a pasar lo mismo, quieren llevar esto a una discusión nacional, yo insisto que es una discusión provincial, que provincia queremos, hacia donde va Río Negro, que propuestas hay tanto del gobierno como de la oposición. A nosotros ya nos conocen, saben como hemos gobernado todo este tiempo, como hemos tratado a las distintas localidades, y encontramos en la oposición agravios, insultos, acciones judiciales y lo que menos encontramos son proyectos de provincia” enfatizó.

El gobernador rionegrino sostuvo que el triunfo del MPN en Neuquén es un fortalecimiento para JSRN, “siempre confié tanto en los neuquinos como en los rionegrinos en defender su provincia, Lo que tiene de fuerte un partido provincial es que no tiene patrones nacionales” destacó.

REELECCIÓN

La Corte Suprema de Justicia habría pactado una fecha para resolver la situación sobre las próximas elecciones provinciales: el diario Ámbito Financiero publicó esta mañana que el 22 de marzo se definirá el destino de la candidatura por la reelección del gobernador Alberto Weretilneck.

“Lo que pide el peronismo, el FPV, es que no seamos candidatos, nosotros somos candidatos porque la justicia de Río Negro nos ha avalado, nos ha oficializado nuestras candidaturas, inclusive hasta nuestras propias boletas” aclaró el gobernador.

“La Corte Suprema está analizando un expediente que presentó el FPV, la verdad lo estamos esperando con total tranquilidad, confiados que va a primar la verdad y la razonabilidad. Hay que seguir gobernando y resolviendo los temas de los rionegrinos” dijo el mandatario.

“Si la Corte rechazara la candidatura, no creo que las elecciones se suspendan o pospongan, no ha habido ningún motivo ni hecho en la provincia que no cumpla con la ley electoral. Tanto gobierno como oposición hemos tenido la total transparencia y seriedad en este proceso electoral” anticipó.

Esta absolutamente claro que ellos (el FpV), buscan que no participemos como candidatos, buscan la proscripción y tener un escenario electoral puramente judicializado”

“Esto empezó con el Tribunal Electoral Provincial, siguió con las distintas apelaciones, y lo que hacen en la Corte Suprema de Justicia es más de eso, buscar que no participemos. Nosotros, con el mismo respeto, tranquilidad y serenidad, respetamos todos los procesos judiciales. Ponemos a disposición todos los argumentos que tenemos y esperaremos la decisión de la Corte, en el momento que ellos decidan”

“Estamos tranquilos desde un primer día. Nosotros somos respetuosos y no evaluamos ninguna otra alternativa que no sea responder en tiempo y forma a la Corte lo que nos solicitó. Por estos momentos, la fórmula junto a Arabela carreras está oficializada. Hoy a la mañana se oficializaron nuestras boletas, y somos candidatos”

Con respecto a los fallos disímiles por parte del tribunal electoral y el STJ, Weretilneck explicó “son distintos enfoques, la justicia electoral tomó como si la fórmula fuera una sola cosa indivisible y el Superior Tribunal de Justicia ha dicho claramente que el gobernador tiene una función y el vice gobernador otra función, esto hace que sean dos lecturas totalmente distintas”.

“La constitución dice que una persona puede ser electa gobernador dos veces, yo fui electo una sola vez hace tres años atrás. La vez anterior por la ley de acefalía y la constitución reemplace al gobernador electo Carlos Soria, entonces lo mío se trata de un reemplazo y una elección a gobernador. Si soy electo a gobernador una vez más ya no puedo presentarme más porque la constitución no me lo permite” explicó.

¿QUE DIFERENCIA A JSRN DEL FPV?

“El rionegrino sabe quiénes somos nosotros, Catriel hasta nuestro gobierno no era tenido en cuenta por la provincia, fue este gobierno el que renegoció la totalidad de concesiones de gas y petróleo para que siga habiendo actividad petrolera en la provincia. El segundo tema fue pagar la deuda histórica, a Catriel se le debían millones de pesos, que se pagaron en un solo pago a la municipalidad. Se le prometían obras producto de las regalías, plata que se quedaba la provincia… nosotros las transferimos a los municipios para que puedan hacer obras todos los meses” sostuvo el gobernador.

“En Catriel nos conocen y saben como gobernamos, de la oposición no sabemos nada. Han dicho que no quieren tener gas ni petróleo, Odarda y Soria, pero no se sabe cual es el proyecto de integración provincial, si las ciudades son importantes o no, estas son las diferencias entre los dos proyectos de provincia” dijo.

SINDICATO PETROLERO

Sobre el apoyo que tendría JSRN por parte del gremio petrolero, Weretilneck expresó “el diálogo con Guillermo Pereyra y los compañeros del sindicato petrolero ha sido permanente de siempre, hemos trabajado en conjunto y en cada conflicto hemos defendido a los trabajadores”.

“El sindicato lo que hace es defender la fuente de trabajo, si el candidato del frente para la victoria (Soria) dice no al gas y al petróleo, están peligrando las fuentes de trabajo no solo del sindicato sino de todas las empresas asociadas al gas y al petróleo” manifestó.

CANDIDATURA DE JOHNSTON A LEGISLADOR PROVINCIAL

El intendente de Catriel Carlos Johnston integra la lista sábana de JSRN en el 7° lugar como candidato a legislador provincial para las elecciones del 7 de abril próximo. “Lo elegí por su experiencia, su trayectoria, es uno de los mejores tres intendentes de la provincia en todo este período. Para nosotros tener en el gobierno de la provincia, en la legislatura, personas con experiencia trayectoria y opinión es muy importante para nosotros” destacó el gobernador.

MENSAJE FINAL

En el cierre de la entrevista el gobernador de Río Negro expresó que se estaba en diálogo con el intendente Johnston por la reparación histórica de Catriel “estamos viéndolo, hoy no tenemos muchos recursos más. Algo va a surgir”.

“Agradecer a los Catrieleneses en el acompañamiento de siempre, la fuerza que nos da la gente”.

“Vamos a estar acompañando a Carlos Johnston en todo lo que es el complejo porcino, es una de las grandes noticias provinciales. Siempre se hablaba de la reconversión productiva, hoy gracias al esfuerzo y compromiso del municipio se salió adelante” concluyó el gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck.