Poner PLAY y escuchar FM ALAS 95.1

Del 14 al 16 de febrero, en el estadio Cubierto Dr Vicente Polimeri de Las Heras Mendoza , se disputó el 1er GRAN PRIX NACIONAL denominado VENDIMIA 2020 . Cuatros fueron los representantes de Catriel y la provincia de Río Negro, dejando nuevamente una excelente imagen en cada encuentro disputado.

IGNACIO SERRA : jugó un muy buen torneo, cayendo en ambas categorías por margenes muy ajustado. En Sub 11 llegó hasta 4tos de Final y en Sub 13 llegó hasta 8vos de Final .

TOBIAS PEREYRA : No tuvo un buen arranque de temporada , aunque logró sumar puntos para el Ránking Nacional , participó en la Categoría Sub 15 donde cayó en la zona , tras un triple empate , disputó la Zona B donde, logró el 1er Lugar , en la Categoria Sub 18 cayó en 8vos de Final .

SANTIAGO SERRA : Disputó un excelente torneo , manteniendo un nivel muy alto , disputó dos categorias, obteniendo podio en ambas, logró la medalla de Bronce en Sub 13 y la medalla de Plata en Sub 15 , dejando en el caminoa muy buenos jugadores.

MANUELA PEREYRA : Jugó un torneo casi perfecto , compitió en tres Categorias logrando podio en las tres .

CAMPEONA en Sub 15 , Sub Campeona en Sub 18 y también Compitió en la máxima Categoría donde logró el 3er Puesto .

De esta forma gran torneo de la legión de Catriel-Río Negro, donde los cuatros representantes demuestran que tienen un nivel de Selección y logran desde hace 6 años, podios en diferentes provincias donde compiten en el ámbito Nacional .

El próximo Compromiso Nacional es del 13 al 15 de Marzo en Villa Carlos Paz Córdoba, donde Ignacio Serra , Santiago Serra y Tobias Pereyra disputarán el Challenger de Villa Carlos Paz .

Los hermanos Serra también disputarán los Selectivos Nacionales , para integrar la Selección Argentina , Ignacio disputará los Selectivos Sub 11 y Santiago los Selectivos Sub 13 , donde este año tiene la particularidad que se disputará en la provincia de Salta.

Dichos Selectivoso 8 plazas en cada categorias, para el Sudamericano de Argentina

Me gusta esto: Me gusta Cargando...