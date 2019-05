Del 17 al 19 de Mayo en Alta Gracia –Córdoba se disputó el GRAN PRIX NACIONAL de Tenis de Mesa , donde 5 alumnos de la Escuela Municipal de Catriel fueron a competir con jugadores de todo el país, participaron en 9 categorías y obtuvieron podio en 7, histórico, memorable e impensado, el detalle de lo ocurrido en este torneo para los gladiadores de Catriel es el siguiente :

IGNACIO SERRA , participó en Sub 9 , donde obtuvo el 3er puesto y en Sub 11 se Coronó SUB CAMPEÓN al caer en la Final ante Agustín Asmu de Paraná Entre Ríos por 3 a 0 .

SANTIAGO SERRA , participó en Sub 15 donde cayó en 8vos de Final y en Sub 13 , donde se Coronó CAMPEÓN , en un torneo muy duro donde lo disputaron 25 jugadores de diferentes provincias , la Semi Final , Santi la gano 3 a 0 ante Joaquin Ratti de Formosa y la FINAL la disputó con su compañero y amigo TOBÍAS PEREYRA el resultado fue un memorable 3 a 2 ,

Donde la gente miraba asombrada por la intensidad y el nivel de los Catrilences .

TOBÍAS PEREYRA, participó en Sub 15 donde cayó en 8vos de Final y en Sub 13 donde obtuvo el título de SUB CAMPEÓN, en la Semifinal TOBÍAS derrotó a Federico Martínez por 3 a 1 , y en la Final cayó por 2 a 3 , ante Santiago Serra.

MANUELA PEREYRA, participó en 3 categorías y nuevamente hace Historia en el Tenis de Mesa al obtener 3 podios .

En SUB 13 se Coronó CAMPEONA al derrotar en la Final por 3 a 0 a Tiziana Campos de Salta .

En SUB 15 se Coronó CAMPEONA al derrotar en la Final por 3 a 0 a Camila Pérez de Mar del Plata Bs As.

En MAYORES se Coronó SUB CAMPEÓNA , para llegar a esta instancia derrotó en la Semi Final a Vanessa Piuma de Bs As por 4 a 0 y cayó en la Final ante Daniela Zapatero Heit de Jujuy por 0 a 4 .

Histórico lo realizado por los chicos de Catriel , donde su entrenador recibió el saludo del.D.T de la Selección por el desempeño de los chicos de nuestra ciudad .