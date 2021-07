Familias que fueron desalojadas del denominado barrio “La Costanera” reclaman frente al Municipio local, pidiendo soluciones habitacionales de forma urgente.

El Hecho:

El procedimiento comenzó en julio de 2020, el fiscal Herrera llegó a Catriel debido a que se había generado una toma de tierras en la zona de ribera y que dicho lugar pertenece a la cuenca hídrica del Río Colorado, por ende, la administración de estas tierras está en poder del DPA. El organismo radicó la denuncia, porque esa zona tiene un destino social, un sector o parque de esparcimiento para la ciudad.

En julio se realizó un relevamiento, constatación y delimitación de los terrenos. En agosto dieron inicio las audiencias con los vecinos del lugar, el proceso de negociación, trabajó la mediadora y paralelamente comenzaron las audiencias ante la jueza

Finalmente en el mes de marzo de este año, la jueza, a pedido de la fiscalía, puso punto final y ordenó el desalojo. “Siempre la fiscalía sostuvo el desalojo desde el principio y se fueron buscando alternativas, la ayuda social del municipio a la que accedieron algunas familias y se fueron”, advirtió el fiscal Herrera en diálogo exclusivo con “Radio Alas y C25N”.

Un año después y tras haber atravesado 5 audiencias, y un proceso de mediación que duró dos meses.

“Hoy prácticamente no hay nadie, solo 4 familias con las que se llegó a un acuerdo y se están retirando, además el municipio las está asistiendo socialmente” destacó el fiscal.

Reclamo por parte de familias frente a la Municipalidad de Catriel

“Queremos que nos atiendan las autoridades Municipales, tras el desalojo nadie se acercó a hablar con nosotros, ni brindarnos alguna solución”

“Hoy comienza nuestra lucha, hasta que no nos devuelvan todo lo que nos destruyeron no vamos a parar. No tuvieron compasión, ni de los niños que pedían por favor”

“Sea donde sea, queremos tener nuestro lugar, entendemos que no todos los terrenos están en la ribera del rio como dicen, hay casas destruidas que estaban fuera de la denominada costanera inundable”

“Liberaron nuestros animales a que mueran, no asistió nadie a los niños mientras sucedía esto”

“Cárdenas no ofreció terreno promocional, y lo que habíamos construido, los materiales donde están, los animales que perdimos?. Queremos que nos devuelvan nuestras casas, que se sienten a hablar con nosotros o no nos vamos de acá, seguiremos protestando frente al Municipio con una hoya popular”

“Es mentira que nos avisaron que iban a desalojar, no nos mostraron ninguna orden de desalojo”

5 / 100

Me gusta esto: Me gusta Cargando...