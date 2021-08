La mamá de Agustina rompió en llanto: “Quiero que se haga justicia por mi hija”

Lucía Candiano prestó testimonio este lunes al mediodía. Estuvo acompañada de la psicóloga social de la querella Gabriela Fernández.

La mamá de Agustina Atencio brindó su testimonio durante la primera jornada por el femicidio de su hija. Estuvo acompañada de la psicóloga social de la querella, Gabriela Fernández, y habló sobre lo sucedido durante el 29 de febrero de 2020, día de la desaparición. Entre lágrimas pidió justicia y habló de la cercana relación que tenían como familia.

Al ser interrogada por la fiscalía, Lucía Candiano aseguró que “Agustina era una chica muy buena y obediente” y, “aunque se le complicaba un poco en el colegio, le ponía mucho entusiasmo para seguir estudiando y trabajar”. También se refirió al malestar que estaba atravesando luego de que publicaran una foto íntima de ella en las redes sociales y que la apoyó desde un principio para atravesar el difícil momento.

En cuanto al último día que vio a Agustina, contó que fue “muy tranquilo” y transcurrió como cualquier otro. “Ella se levantó a la mañana, al mediodía compartió con nosotros y a la tarde me pidió permiso para ir a ver a su novio, Fabio Medina. El horario que tenía para regresar era a las 19 y siempre lo había cumplido”, agregó.

El día que ella salió yo le escribí por WhatsApp y le pregunté si me podía conseguir leche para la hermanita, que es bebé. Me dijo que sí, pero que en cualquier momento se iba a quedar sin señal o crédito. Yo siempre le hacía chistes: ese día le dije que cualquiera cosa que hiciera un fueguito y señales de humo. Largó una carcajada. Si hubiera estado triste no se hubiera reído como lo hace siempre”, indicó su mamá.

Por su parte, Lucía comentó que ya conocía a Ezequiel Rebolledo, ya que había sido novio de otra de sus hijas, Sabrina, quien manifestó -en ese momento- su enojo al descubrir que Agustina y su ex estaban intercambiando mensajes.

“Sabrina me lo presentó en el barrio en el que vivo, mucho antes de que pasa esto. Ella cortó la relación porque él era muy celoso. Una vez se estaba escribiendo con unos amigos y él le arrebató el celular” mencionó y agregó que el día que desapareció su hija intentó comunicarse con él para que ayudara en la búsqueda, ya que tenía una moto y podía cubrir más terreno.

“Le dije que necesitaba su ayuda para buscar a Agustina con la moto, ya que había salido temprano y no había regresado. Me dijo que tenía la moto pinchada, le pregunté si la podía parchar y contestó que estaba sin nafta. No me di cuenta de lo que estaba diciendo. Ahí cortamos y no me comuniqué más”, contó.

El femicidio de Agustina

La mamá de Agustina descubrió luego que su hija se había encontrado, en realidad, con Ezequiel Rebolledo, quien ahora es acusado como autor del femicidio. Según la hipótesis de la fiscalía, el imputado intentó tener relaciones sexuales, pero como ella se negó, le propinó un golpe de puño en la cabeza. Luego cayó a las aguas del río Colorado y murió ahogada.

En estas circunstancias mencionó que le tenía miedo al agua, no sabía nadar y nunca se metía por su cuenta a menos que estuviera acompañada de algún integrante de la familia.

Finalmente, y entre lágrimas, Lucía pidió justicia por su hija y aseguró que lo que sucedió “nunca debería haberle pasada, ni a ella ni a ninguna chica. Las mujeres no nos merecemos esto”.

QUE DIJO LA FISCALÍA

El fiscal Santiago Márquez Gauna narró lo que ocurrió el día del femicidio de Agustina Atencio. Aseguró que el imputado intentó tener relaciones con ella pero, como no pudo, la golpeó y su cuerpo cayó al río Colorado, donde se ahogó

El fiscal a cargo de la causa por el femicidio de Agustina Atencio, Santiago Márquez Gauna, presentó este lunes por la mañana los alegatos de apertura del juicio. Allí relató con detalles lo que ocurrió, según la hipótesis del Ministerio Público fiscal, el día en el que la joven de 17 años fue asesinada y aseguró que “nunca regresó porque Ezequiel Rebolledo la mató”.

En este sentido, el fiscal jefe relató que el 29 de febrero de 2020 aún no había restricciones por la pandemia de Covid-19 y Agustina le pidió permiso a su mamá para salir, pero que las horas pasaron y ella no volvió. “El hermano, la mamá, la familia comenzó a preocuparse porque no era algo habitual. Salieron a buscarla con amigos y conocidos y, ante la desesperación, se acercaron a la comisaría para contar lo que había pasado”, detalló.

“La Policía la comenzó a buscar e investigó dónde había estado y con quién. Transcurrieron varios días de angustia. El 3 de marzo la encontraron flotando en el río, enganchada en una rama, a escasos metros de donde había sido vista por última vez, donde había sido vista con Ezequiel Rebolledo”, expresó.

A su vez, Márquez Gauna comentó que la noche anterior, el imputado había realizado una fiesta en la que concurrieron muchas mujeres, a quienes intentó seducir en reiteradas oportunidades, pero no lo logró.

“Al otro día, Ezequiel contactó a Agustina y acordó juntarse con ella. Se encontraron en la estación de servicio YPF de Catriel, ella se subió a su moto y salieron. Primero pasaron por un kiosco y compraron bebidas alcohólicas, costumbre que no era de ella. En el camino se cruzaron a Fabio Medina, el novio de Agustina, pero continuaron y llegaron al río. Se colocaron en un recodo y empezaron a tomar”, detalló.

Por su parte, el fiscal remarcó que la llegada de una familia junto a sus hijos generó “incomodidad” y él intentó convencerla de que se fueran a otro lugar. Luego la llevó a “la cuevita”, ubicada entre la maleza y sin visión desde otros puntos.

“Él intentó tener relaciones con ella, pero no pudo, ella no quiso. La tomó con fuerza y la lastimó. Le propinó un golpe de puño en la cabeza, Agustina cayó al río y murió. Agustina no volvió porque se ahogó en las aguas del río Colorado”, sentenció.

Finalmente, Márquez Gauna indicó que durante el juicio contarán con el relato de múltiples testigos, entre ellos el del novio de la joven de 17 años y la familia que los vio cuando estaban en el río, además de peritos que buscarán comprobar cómo ocurrieron los hechos y la hipótesis del caso. De esta manera, la fiscalía tendrá como objetivo que Ezequiel Rebolledo sea encontrado culpable del femicidio de Agustina Atencio.

LA DEFENSA DEL ACUSADO

Juan Manuel Coto y Guadalupe Inaudi, defensores de Rebolledo, aseguraron que Agustina estaba pasando “un momento complejo en su vida” y remarcaron que el día que pasó la tarde con el acusado “estaba alcoholizada”.

La defensa del acusado por el femicidio de Agustina Atencio deslizó durante los alegatos de apertura la hipótesis de “un accidente o autoagresión”. Aseguraron que Ezequiel Rebolledo es inocente y que buscarán demostrarlo durante el proceso judicial, que se extenderá hasta el 6 de agosto.

Cabe remarcar que la defensa está representada por Juan Manuel Coto y Guadalupe Inaudi, quienes fueron los encargados de brindar su versión de lo ocurrido el 29 de febrero de 2020, día en el que se reportó la desaparición de Agustina en Catriel, y los hechos que sucedieron luego hasta el hallazgo del cuerpo de la joven de 17 años.

De esta manera, los abogados remarcaron que ese día Agustina se encontraba “alcoholizada” y que cuando Ezequiel se retiró del camping ella “seguía con vida”. También indicaron que “no se trató de un femicidio”, sino “de un accidente de una persona alcoholizada o una auto agresión”.

En este sentido, aseguraron que la joven se encontraba “en un momento complejo de su vida” y que no quería regresar a clases por un “escrache” que había sufrido por parte de la primera de un ex novio, quien compartió una foto íntima de ella en redes sociales.

Nos parece destacar que esto ocurrió un sábado y el lunes volvían las clases, porque ella no quería volver a la escuela”, argumentaron en su polémica defensa y remarcaron -en reiteradas ocasiones- “la importancia del alcohol (…) un factor de riesgo determinante en los ahogamientos que se producen en menores de 25 años”.

“El alcohol nos quita los límites. Por uno lado nos hace confundir y provoca accidentes. También no da la valentía para tomar decisiones que de otra manera no haríamos”, expresaron y detallaron que “Agustina no sabía nadar bien” y “no hay pruebas ni testigos” para demostrar el femicidio.

La hipótesis de la fiscalía

De acuerdo a la hipótesis de la fiscalía, Ezequiel Rebolledo intentó mantener relaciones sexuales con Agustina y, como ella se negó, le propinó un golpe de puño en la cabeza. Luego cayó a las aguas del río Colorado y murió ahogada.

DECLARACION DE REBOLELDO

Ezequiel Rebolledo habló sobre lo sucedido durante la tarde del 29 de febrero de 2020. La hipótesis de la fiscalía indica que intentó forzarla a tener relaciones sexuales, le dio un golpe en la cabeza, cayó al río y murió ahogada.

El acusado por el femicidio de Agustina Atencio, Ezequiel Rebolledo, declaró durante la primera jornada del juicio y contó su versión de los hechos ocurridos durante la tarde del 29 de febrero de 2020 en Catriel. Habló de su relación con la víctima y aseguró que se fue del río porque la joven de 17 años “se iba a encontrar con el novio, que vivía cerca”.

En una primera instancia, Rebolledo contó que había tenido una relación con Sabrina Atencio, la hermana de Agustina, y que la misma siempre había sido “buena”, con algunas discusiones, pero “sin agresiones”. En este sentido aseguró que a Agustina la conocía de vista y la primera vez que se encontró con ella fue cuando pactaron el encuentro para pasar la tarde del sábado a la vera del río Colorado.

(LaMañanaCipolletti)

