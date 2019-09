Poner PLAY y escuchar FM ALAS 95.1

«¿Dónde hiciste el curso de directora técnica?», le pregunta Ayelén Pujol, la periodista especializada en fútbol femenino que el fin de semana visitó Santa Rosa para presentar su libro y presenciar las finales de la Liga Provincial. «Yo no estudié en ningún lado; les enseño todo lo que yo aprendí cuando jugaba o viendo fútbol», responde con simpleza Ada Cerna, la entrenadora de Municipalidad de 25 de Mayo, el equipo que el domingo se coronó campeón del certamen pampeano.

Ada camina por el predio Ricardo Forestier y todos la saludan con respeto. Su equipo tiene un estilo de juego bien marcado, vistoso y efectivo, y gran parte del mérito se lo atribuyen a su entrenadora. «No sabés el laburo que hace con las chicas en 25 de Mayo», destaca uno de los colaboradores de la Dirección de Deportes de La Pampa, organizadora de la Liga que este año reunió a 51 elencos y más de mil jugadoras de toda la provincia.

Los resultados, además, acompañan esa dedicación diaria y esa intención de juego asociado que genera admiración. Municipalidad de 25 de Mayo se consagra de manera invicta, ganando 14 de los 15 partidos que disputa en la Liga (en el que empató pasó por penales), muchos de ellos por amplio margen. En la final supera a Estadio Municipal de Santa Rosa por 2 a 1 con dos tantos de Rocío Pacheco, la estrella del equipo, que marcó 22 tantos en las 15 presentaciones.

«Rocío marca la diferencia, es la goleadora, pero la idea de todo el equipo es jugar con la pelota contra el piso, de manera asociada. Trabajamos mucho en la técnica, en el pase cortito, en el control, en jugar a uno o dos toques», sintetiza la entrenadora.

Familia futbolera.

Ada Cerna creció en 25 de Mayo, al sudoeste de La Pampa, pateando una pelota. Como a sus hermanas Eva (su melliza) y Miriam (la menor), el fútbol la atrapó desde niña. Sus padres, pese a los prejuicios de la época, la apoyaron en todo momento. «Nunca me dijeron que no jugara; al contrario, siempre me ayudaron y acompañaron», explica hoy con 54 años. «De hecho, todo lo que sé, poco o mucho, lo aprendí jugando, con lo que me explicaba mi papá, mi hermano o mirando fútbol», añade para confirmar su condición de autodidacta en la materia.

«Cuando me casé dejé un tiempito, pero después volví a jugar», insiste la hoy entrenadora y hace referencia a Estanislao, su compañero de vida desde hace 37 años: «El (su marido) trabaja en educación y también me apoya con el fútbol. Cuando jugamos en ’25’ me acompaña, pero cuando son viajes largos se le complica».

«Toda mi familia siempre fue muy futbolera», cuenta la madre de tres hijos (Javier, Anahí y Daiana) y abuela de siete nietos. «Mis hijos jugaron un tiempo, y ahora tengo a una nieta (Shaira Muñoz) y a una sobrina (Maira Oses, hija de su hermana melliza Eva) jugando en mi equipo», agrega.

DT con estilo.

La dirección técnica golpeó las puertas de su pasión «hace unos 20 años», cuando Ada se sumó a la escuelita del Club Infantil de 25 de Mayo. En esas canchas de tierra y pasto vio crecer a muchas de las que hoy son sus jugadoras. A otras, las más chicas, comenzó a formarlas ya en la Escuela Municipal de la ciudad, creada en 2006.

«A algunas chicas las tengo desde que tienen 8 años, y hoy muchas tienen unos 25 o 26. Imaginate que se conocen de memoria, son muy compañeras entre ellas y tienen bien en claro que la idea es jugar con la pelota contra el piso», dice con orgullo la formadora.

– ¿Con qué técnico nacional o internacional te identificás? ¿A quién admirás?

– El que más me gusta es (Marcelo) Gallardo; por su inteligencia para plantear los partidos y su seriedad. Soy hincha de River, pero igual creo que es el mejor técnico. Y del fútbol internacional Pep Guardiola, por el estilo y cómo juegan sus equipos.

Trabajadora.

Ada se desempeñó durante muchos años en el área de maestranza del Banco de La Pampa. Hoy reparte sus días trabajando como empleada doméstica y niñera, por las mañanas, y dirigiendo el fútbol femenino de la Escuela Deportiva Municipal, por las tardes.

«Nunca falto a los entrenamientos; siento un gran compromiso por las nenas y por el apoyo que siempre me brindaron desde la municipalidad», dice Ada, que hoy cuenta con más de cien mujeres en su academia, con jugadoras desde los 4 años en adelante.

«Algunas nenas, las más chiquitas, a veces se sientan en la arena y hacen castillitos, pero lo importante es que ya están en contacto con el fútbol», explica la DT, que tiene como ayudante a Mary Mansilla, como colaborador en la Escuela a Beto Quiroga y como preparador físico a Wilson Morales. «Para este año le pedí al intendente un profe para la parte física, porque yo no manejo mucho eso, y fue clave para lo que logramos», amplió.

– ¿Te gustaría hacer el curso de DT?

– Sí, claro, y estuve buscando la posibilidad de hacerlo, pero Santa Rosa me queda muy lejos. Tendría que organizarme muy bien para ir cada tanto si fuera posible. Tengo las intenciones de hacerlo; nunca es tarde para aprender y menos en el fútbol.

– ¿Qué es el fútbol para vos?

– El fútbol es una pasión que tengo de toda mi vida. Desde que era chiquita y jugaba, hasta ahora que tengo 54 años y soy técnica, la pasión es la misma. Al ver jugar a las nenas siento como si estuviera jugando yo.

«Gracias campeonas».

«Gracias mis campeonas por dejar todo en la cancha», posteó ayer Ada Cerda en su cuenta de Facebook, destacando la dedicación, la entrega y el juego de sus dirigidas para alcanzar el objetivo y coronarse campeonas de la Liga Provincial de Fútbol Femenino.

«Orgullosa de cada una de ustedes», agregó la entrenadora, y nombró a cada una de las jugadoras y colaboradores del equipo de Municipalidad de 25 de Mayo.

«Antonella Zurita, Maira Nerea Oses, Cindy Retamales, Karen Albares, Rocío Pacheco, Agostina Zurita, Shaira Muñoz, Gisel Chagua, Yamila Almada, Brisa Villablanca, Daiana Lozano, Mariana Orellano, Nayla Candiano, Milagros Soto, Daiana Navarro, Nerea Valdes, Paula Valdes, Sabrina López, Mili Roquer, Jacqueline Espinoza…», enumeró la DT, que no se olvidó del «profe Wilson Morales, Beto Quiroga y Maria Mansilla»

«¡¡¡Gracias a todas y a seguir entrenando. De esto nos llevamos mucho aprendizaje y muchos amigos…!!!», cerró la madre de la criatura.

Mucho más que un Provincial.

El equipo de 25 de Mayo que este año se coronó campeón de la Liga Provincial, y que en la edición 2018 había quedado eliminado en octavos de final («perdimos aquel partido por un error nuestro», reconoce la DT), cuenta en su palmarés con un primer puesto en un torneo internacional en Chile, en 2017, y un tercer lugar un año después en ese mismo certamen. Su próximo compromiso, en octubre, será un Sudamericano en Parera. «Confiamos en que vamos a andar bien», dice Cerda, que también dirigió a la Sub 14 que terminó tercera en los Juegos Deportivos Pampeanos y a la Sub 16 que jugará las finales la próxima semana.

