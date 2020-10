“Los médicos me habían dado un 25% de probabilidad de vida, gracias a Dios hoy la puedo contar”. Emotivo relato de Ramón Villablanca, contrajo coronavirus y estuvo 16 días en terapia intensiva, con riesgo de infarto y contra todos los pronósticos logró vencer a la enfermedad.

La comunidad catrielense siguió paso a paso la evolución de la salud del reconocido trabajador de radio Ramón Villablanca, fue motivo de cadenas de oraciones y hasta un abrazo simbólico a su familia para pedir por su salud.

En diálogo con “Radio Alas”, Ramón contó cómo vivieron él y su familia los duros momentos que les provocó el coronavirus, “de ánimo estoy muy bien, no pensé que iba a ser tan larga la recuperación, esta enfermedad me atacó los músculos, ya estoy caminando de a poco, me está costando mucho tener estabilidad”.

ENFERMEDAD

El conductor del histórico programa “De Ida y Vuelta“, que se emite hace más de 20 años por “Radio Alas”, comentó cómo fueron los primeros indicios de la enfermedad. “Un sábado avisé que no iba a la radio porque me había quedado sin voz, no podía hablar. El miércoles siguiente me levanté, me bañe temprano, ese día hacía mucho frío y salí, me empecé a sentir mal pero pensé que era por el clima”.

“Días después, mi señora (Paola) también comenzó a sentirse mal, no tenía olfato, e inmediatamente supimos que se trataba de otra cosa, que podía ser covid-19″, expresó.

Ramón confesó que siempre tomaban todas las medidas sanitarias, pero al sentir estos primeros síntomas automáticamente decidieron autoaislarse junto a su familia, “nos separamos en la casa porque tenemos un hijo de 11 años y una hija adolescente, eso fue lo más doloroso, separar al nene de nosotros, manejarnos por distintos lugares de la casa, que no entrara a la habitación”, contó. “Avisamos a toda la familia que teníamos los síntomas de covid y nos íbamos aislar, gracias a Dios ninguno se contagió”.

(En rehabilitación kinesiológica)

TERAPIA INTENSIVA

Al pasar los días la enfermedad iba afectando la salud de Ramón, “una noche me empecé a sentir muy mal, mi cuerpo estaba todo sudado, me llevaron al hospital, no saturaba bien y me trasladaron a Cipolletti a terapia intensiva, justo en esos momentos ya habían comenzado los problemas de la falta de camas”.

“Estaba al borde de un infarto, yo tomé conciencia de que estaba mal cuando lo veo a Pastor, el chofer que me llevó en la ambulancia, y vi su cara de afligido cuando se iba, dije acá hay algo que no está bien”, dijo con angustia.

Ramón fue el primer paciente de la provincia de Río Negro que estuvo intubado y no tuvieron que hacerle traqueotomía. “Mi señora y mi hija desde acá rezando pidiendo que no me hicieran traqueotomía, toda una vida trabajando con mi voz, mi garganta, gracias a Dios apareció una terapista que me tranquilizó”.

“Estuve tres días boca abajo, el primer parte que le pasaron a mi esposa le dijeron: su esposo tiene un 25% de probabilidad de vida… gracias a Dios eternamente agradecido hoy puedo estar hablando”, manifestó emocionado.

Anécdotas: “En terapia lo vi a mi papá, que lo perdí hace 20 años, estaba en la cabecera de la cama. Yo escuchaba en mi casa el tema de Ricardo Montaner “la gloria de Dios” y Tercer Cielo. y cuando estaba en terapia me pareció escucharlos… se me acercó una enfermera a decirme que iba a salir de ahí, y luego no la vi más…”.

FAMILIA

Uno de los momentos más difíciles que le tocó atravesar con esta enfermedad fue estar separado de su familia. “Cuando a mí me trasladaron a Cipolletti mi esposa estaba con coronavirus y no me pudo acompañar, mis hijos aislados, fue muy doloroso...”

“Ese día que me sacan de terapia, primero la llamaron a las 13 hs para pasarle el parte que yo estaba estable y seguía en terapia, luego, las 15 hs habló por teléfono con varios médicos, ella esperaba lo peor… pero le comunicaron que a mi me pasaban a clínica común, que había salido de terapia, eso fue milagroso“, dijo emocionado.

“Mi señora fue una leona, una luchadora, insistió para venir a verme. Cuando ella llegó le apreté la mano y le pregunté por nuestros hijos“, relató.

COVID-19

Ramón confesó que antes de contagiarse le tenía respeto a la enfermedad, “pero pensaba que si llegaba iba a ser suave, que lo íbamos a pasar bien porque estamos en buen estado de salud, quizás me relaje y la verdad que hoy le tengo miedo. Hoy veo la vida de otra manera, deseo concientizar a la gente que el covid no es mentira, hoy no hay camas, los médicos no dan abasto”.

AGRADECIMIENTOS

“A los que trabajan en atención en el hospital de Cipolletti, es un cuerpo médico excelente, tienen una gran calidad humana. Los médicos del hospital Catriel, Dra Leiva, el Dr. Amaranto, enfermeras. A Vanina Moyano la kinesióloga, le quiero agradecer por el gran trabajo que realizó conmigo“.

“Agradecer profundamente a la gente tanto a la iglesia católica, como a las iglesias evangélicas, por orar y rezar en este proceso que estuve en terapia“.

“A mi familia, a los familiares de mi esposa, a toda la comunidad de Catriel, a todos los amigos”.

En el mensaje final a la comunidad, dijo: “que la gente tome conciencia, es un virus que a algunos los ataca más leve, a otros como a mi muy fuerte… si llega a las personas mayores puede ser muy grave”, concluyó Ramón, que espera volver en breve a su pasión, LA RADIO.