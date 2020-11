Lo ocurrido el pasado viernes, luego del acto inaugural del nuevo hospital, fue por lo menos, bochornoso. Una jornada que tendría que haber sido de alegría y felicidad por la magnitud de la obra que quedará para todos los catrielenses, terminó de manera lamentable. Como se dice en la tribuna…“mostramos la hilacha”.

En este artículo, tratamos de hacer el seguimiento de como ocurrieron los hechos que ahora derivarán en causas judiciales de ambos lados.

Juana Cárdenas (Secretaria de Desarrollo Social), había convocado el jueves a Salzotto a una reunión institucional para el día viernes 13/11 en horas de la tarde. La Diputada se excusó por (estar aislada por covid) y en su lugar enviaría a una representante.

Cuando Cárdenas ve a Salzotto en el acto, le comenta a Germanier lo ocurrido sobre la reunión. “Si no va a la reunión de esta tarde por estar aislada, qué hace acá. Es una irresponsable. Nos va a contagiar a todos”.

La jefa comunal (implulsiva), le pidió al sonidista que le encienda un micrófono y a viva voz pidió a la legisladora que abandone el lugar por ser portadora de coronavirus.

Salzotto alcanzó a decir algunas palabras sobre su alta médica mientras Germanier buscaba a un policía para que le ordene retirarse. Se supo que el uniformado le habría contestado: “No tengo esa órden y si usted se fija hay varias personas que están rompiendo el distanciamiento, (en referencia a quienes se sacaban fotos y se abrazaban en el ingreso al hospital).

Una funcionaria del gobierno rionegrino encargada del acto, se enfureció por el percance y le pidió al sonidista que “no vuelva a ocurrir”, “El acto es nuestro y nosotros decidimos a quién se le abre el micrófono……”.

Salzotto calificó el hecho de “bochornoso, persecutorio y discriminativo”. Prometiendo llegar hasta un juicio político a la Intendente.

Germanier explicó este sábado por radio “Alas” que “actué en resguardo de la salud de mi pueblo. Debemos ser responsables. Esta señora no había cumplido los días de aislamiento como corresponde y no había sido dada de alta. Yo me asesoré con la máxima autoridad sanitaria de la ciudad (Dra Leiva).

Ella tiene algún amigo en el hospital que le dio un papel con membrete pero eso no es legal.

Esta legisladora puso en riesgo a mucha gente y sobre todo a personas de riesgo. Lamento mucho lo ocurrido”. Expresó

Opinión: Entiendo que la legisladora no debería haber concurrido al acto ya que desde el comienzo de la pandemia, nos han dicho hasta el cansancio que el aislamiento mínimo es de 14 días (sólo llevaba 12).

Con respecto a la Intendente, creo que se extralimitó. No debió actuar impulsivamente, con sólo derivar el tema a un secretario o autoridad de salud, estaba bien. (Mal asesorada, otra vez).

Análisis político: Si lo que se pretendía era exponer a la única opositora que tiene el partido gobernante, ocurrió todo lo contrario. Salzotto consiguió una vez más lo que quería, no pasar desapercibida…..

Ahora, las dos mujeres más representativas de la ciudad irán a la justicia…veremos cómo sigue esta novela.