Gran Prix de Tenis de Mesa en Viedma con excelentes actuaciones de los Catrielenses

Desde el 14 al 16 de octubre se llevó adelante el Gran Prix Nacional de Tenis de Mesa que repartió puntos para el Ranking Nacional, dando el presente los representantes de Catriel con excelentes actuaciones.

El Torneo se disputó en el Polideportivo Ángel Cayetano Arias de la Ciudad de Viedma Rio Negro. Se hicieron cita más de 200 jugadores provenientes de diferentes provincias.

Los jugadores de Catriel se destacaron y jugaron en un gran nivel, acá el resumen:

SANTINO CERDA :

Categoría Sub 11. (Medalla de BRONCE)

Paso su zona en la 1ra Posición al derrotar a :

Valentino Manrique (Neuquén) por 3 a 2

Jhonatan Huel (Río Negro) por 3 a 0

En 4tos de Final derrotó a Ihan Escobar (Río Negro) por 3 a 0 .

Cayó en Semifinal frente a Lucas Marcial ( Bs As) por 0 a 3 .

IGNACIO SERRA:

Categoría Sub 13 : (Medalla de BRONCE)

Por su Ranking comenzó en 8vos de Final

En 8vos de Final derrotó a Joaquín Manrique (Neuquen) por 3 a 0

En 4tos de Final derrotó a Juan Molina ( Bs As) por 3 a 0

Cayó en Semifinal frente a Matias Carranza (Bs As) por 1 a 3 .

Categoría Sub 15:( Medalla de BRONCE)

Por su Ranking comenzó en 8vos de Final

En 8vos de Final derrotó a Juan Canclini (Río Negro) por 3 a 0

En 4tos de Final derrotó a Mateo Carranza ( Bs As) por 3 a 2.

En Semi Final cayó frente a Ignacio Videla ( Mendoza) por 0 a 3.

Categoría Doble Masculino Sub 13 ( Medalla de BRONCE)

Jugo junto a Fabricio Videla ( Mendoza)

SANTIAGO SERRA:

Categoría Sub 15 : (Medalla de BRONCE)

Por su Ranking comenzó en 8vos de Final

En 8vos de Final derrotó a Nicolas Notturno (Bs As) por 3 a 0

En 4tos de Final derrotó a Santino Rossi Vera (Bs As) por 3 a 0

En Semi Final cayó frente a Agustín Asmu ( Entre Rios) por 0 a 3.

Categoría Sub 17 : (Medalla de BRONCE)

Por su Ranking comenzó en 8vos de Final

En 8vos de Final derrotó a Bautista Cellino ( Jujuy) por 3 a 0.

En 4tos de Final derrotó a Tiago Domínguez (Río Negro por 3 a 0

En Semi Final cayó 0 a 3 frente Lucas Zaffaroni ( Buenos Aires)

Categoría Dobles Masculino Sub 19 (Medalla de PLATA)

Jugó junto a Juan Ignacio Videla (Mendoza)

PRISCILA JARA ​:

Categoría Sub 19 🙁 Medalla de BRONCE)

Paso su zona en 2do lugar.

Triunfo frente a Cielo Alvarado (Río Negro) por 3 a 1

Cayó frente a Camila Perez ( Bs As) por 0 a 3.

En Semi Final cayó por 0 a 3 frente a Manu Pereyra

Categoría Sub 23 : ( No logró pasar su zona )

YAHIR BARRIOS:

Categoría Sub 23 (No logró pasar su Zona)

Cayó frente a Luciano Hermosilla (Río Negro) por 0 a 3 .

Cayó frente a Armin Keith Kruteler (Neuquen) por 1 a 3.

MANU PEREYRA :

Categoría Sub 19 : (Medalla de PLATA)

Paso 1ra su zona al vencer a :

Malena López Auat ( Santiago del Estero) por 3 a 0

Yazmin Araceli Martínez (Río Negro) por 3 a 0

Alma Marcial (Bs As) por 3 a 1.

En Semi Final Triunfo frente a Priscila Jara por 3 a 0.

En la FINAL cayó ante Camila Pérez (Bs As) por 2 a 3 en un gran encuentro. Parciales (11 – 13) , ( 12 – 14) , (13 – 11) , ( 11 – 8) y (14 -16)*

Categoría Sub 23 : (Medalla de PLATA)

Paso 1ra su Zona al Triunfar frente a :

Malena Lopez Aual ( Santiago del Estero) por 3 a 0

Cielo Alvarado (Río Negro) por 3 a 0

Priscila Jara (Río Negro) por 3 a 0

En Semi Final se enfrentó a Rocío Alzamendi ( Río Negro) triunfando por 3 a 0.

En la FINAL cayó frente a Camila Perez ( Bs As) por 0 a 3 con parciales : (11 – 13), ( 6 – 11) y ( 7 – 11)

CATEGORIA MAYORES ( Todo Competidor) ( Medalla de PLATA)

Paso 2da su Zona, resumen:

Triunfo frente a Malena Lopez Auat (Santiago del Estero) por 3 a 0

Cayó frente a Alma Marcial ( Bs As) por 1 a 3

Triunfo frente a Myrtha Menelik (Río Negro) por 3 a 0.

La Semifinal fue frente a Camila Perez ( Bs As) quien venía de ganarle 2 finales consecutiva en las categorías Sub 19 y Sub 23.

Triunfo Manu por 4 a 3 con parciales (11 – 8) ,

(11 – 6), (11 – 7), (9 – 11), ( 11 – 13) , ( 11 – 13) y

(17 – 15) un verdadera batalla.

La Final fue otra gran batalla deportiva frente a ALMA MARCIAL de (Bs As) quien se llevó el encuentro por

4 a 2.

Con parciales ( 9 – 11), ( 8 – 11), (11 – 9) ( 12 -10) ,

(8 -11) y (6 – 11).

CATEGORIA DOBLE MASCULINO SUB 19 ( Medalla de BRONCE)

Manu jugo de Compañero con Luca Zaffaroni ( Bs As)

Todos estos jugadores fueron supervisados por el Coach municipal Cristian Pereyra que destacó el gran nivel deportivo que tienen los chicos de las escuelas deportivas municipales ya que lo demuestran permanente en cada lugar donde compiten.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...