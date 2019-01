El cambio climático es un tema que ha cobrado gran importancia en los últimos años. Las pequeñas acciones cotidianas de cada ser humano pueden tener un gran impacto en el entorno natural, por lo que resulta necesario implementar algunos hábitos sustentables para reducir estos daños. El ahorro de energía es una de las medidas más importantes para preservar el medio ambiente, al mismo tiempo que contribuye al ahorro económico personal y familiar. A continuación presentamos algunos consejos para fomentar el ahorro energético.

Utilizar bombillas LED de bajo consumo

Las bombillas LED consumen un 22% menos de energía que las de bajo consumo clásicas, y un 80% menos que las incandescentes. Si bien su precio es superior a las demás, éstas tienen una duración media de más de 10 años, por lo que terminan siendo mucho más rentables a largo plazo. Además, cuentan con la gran ventaja de que son adaptables a cualquier tipo de lámparas.

Revisar periódicamente el mantenimiento de la caldera

No solo es importante revisar la caldera para que no se estropee, sino también para el ahorro de energía y dinero. Es fundamental contratar un servicio de mantenimiento básico, ya que una caldera en mal estado supone un gran gasto de energía que afecta tanto al medio ambiente como al bolsillo. En caso de que ésta sea muy antigua, lo mejor es cambiarla por una nueva con etiqueta de clasificación A.

Apagar los aparatos electrónicos que no están en uso

Apagar las luces cuando no son necesarias y verificar que los dispositivos no queden encendidos al salir de las habitaciones son algunos de los comportamientos fundamentales que deben incorporarse para reducir el consumo energético. Dejar los aparatos electrónicos prendidos o en modo “stand by” supone un gran gasto de energía. Por eso es importante apagar los artefactos cuando no estén siendo utilizados, incluso mantenerlos desenchufados para que el consumo sea nulo.

Utilizar electrodomésticos de etiqueta A+++

Los electrodomésticos que llevan la etiqueta energética A+++ son aparatos de consumo mínimo o de bajo consumo. Si bien estos dispositivos tienen un precio de venta más caro que los convencionales, suponen un mayor ahorro de dinero a largo plazo. Al consumir menos energía, consumen menos luz, lo que repercute positivamente en la economía del hogar. Para encontrar artefactos más accesibles se pueden esperar a que lleguen eventos como el Hot Sale 2019, que además de importantes descuentos ofrecen distintos modos de pago y financiamiento.

Regular la temperatura de calefactores y aires acondicionados

Se debe tener una temperatura equilibrada tanto en invierno como en verano. La diferencia de temperatura entre la calle y el hogar suele ser muy alta, lo que significa un gran consumo de energía. Regular los calefactores y aires acondicionados no solo implica un ahorro en el consumo, sino que también mejora la eficiencia de los aparatos. Lo ideal es que en invierno la calefacción no esté por arriba de los 21º C y en verano el aire no esté por debajo de los 26º C.