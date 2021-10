“A mi como mujer me dolió mucho la manera de decir de Aníbal Fernández: ‘esa señora…’, esa señora es nuestra gobernadora!”, manifestó Mercedes Ibero, candidata a diputada nacional por JSRN, quien se refirió a los atentados perpetrados en El Bolsón y las respuestas del gobierno nacional ante el pedido de colaboración desde Río Negro.

La secretaria de Salud visitó la ciudad de Catriel, fue recibida por el legislador provincial Carlos Johnston y la intendenta municipal Viviana Germanier. En la recorrida que realiza por toda la provincia de cara las elecciones legislativas del 14 de noviembre y luego del importante triunfo obtenido por Juntos Somos Río Negro en las PASO, la médica mantuvo una intensa jornada de trabajo con instituciones y referentes de la localidad. Por la tarde cerró su actividad en la Unión Deportiva Catriel (foto).

En diálogo con “Radio Alas y C25N”, Ibero expresó: “fue maravilloso y emocionante después de las PASO cuando veíamos el mapa de Argentina el azul y amarillo, y que Río Negro esté en verde al igual que Neuquén, nosotros como rionegrinos pudimos entender que lo que votábamos era solamente quien defendía a Río Negro en el Congreso de la nación, no votamos al presidente ni a Cristina ni a Macri”.

“Se va a sumar mucha gente a ese voto, hoy hay un diputado que defiende a Río Negro y vamos a ser tres, ojalá se sigan llenando las urnas de boletas verdes”, sostuvo.

ATAQUES VANDÁLICOS

El edificio del Club Andino Piltriquitrón ubicado en la localidad turística de El Bolsón, fue derruido por la potencia de las llamas en la madrugada de este miércoles. En búsqueda de pruebas que dieran indicios sobre los hechos, la policía encontró en los alrededores panfletos en contra de la gobernadora Arabela Carreras y el intendente local Bruno Pogliano.

Mercedes Ibero se mostró conmocionada por lo ocurrido “a mí me causó mucho dolor lo del Club Andino, yo conozco a los papás que hace 30 años lo construyeron, no es un club de empresarios multimillonarios, era un club de familia, la verdad es que duele tanto”.

“Yo tengo amigos cuyos abuelos son lonkos mapuches, y ellos mismos te dicen que no es la manera de actuar del pueblo mapuche, entonces no mezclemos, esto es violencia, agresión, es amenaza a la gobernadora. Me duele mucho como Rionegrina el abandono del gobierno nacional a nuestra provincia”, señaló.

Por otra parte, se refirió a las declaraciones del ministro de seguridad de la nación, cuando la provincia solicitó ayuda del gobierno de Alberto Fernández. “A mí como mujer me dolió mucho la manera de decir de Aníbal Fernández ‘esa señora…’, esa señora es nuestra gobernadora, lo sentí como un menosprecio en el tono, me dolió como mujer y como rionegrina.

Mas allá de eso seguramente van a enviar las fuerzas, a mí me parece que en lugar de pelear tanto deberíamos trabajar en conjunto municipio de El Bolsón, provincia y nación, porque nosotros queremos tener a la provincia con la paz social que siempre hubo”.

“Yo creo que quizás es parte de las elecciones, a ellos este color verde tampoco les habrá gustado, no lo se. Pero no vamos a ponernos a confrontar, Juntos Somos Río Negro no es así”, enfatizó.

SALUD – CORONAVIRUS

La secretaria de salud también habló sobre la actualidad sanitaria de la provincia con respecto al coronavirus y la variante Delta. “En Río Negro está el caso de la persona que trabaja en Neuquén y se ha contagiado allí, vive en Balsa las Perlas Cipolletti, su único contacto estrecho era su hijo que es asintomático, fueron aislados. Teniendo a Buenos Aires y Córdoba con situación comunitaria, estábamos esperando que llegara”.

Además destacó el avance del plan de vacunación, “mientras más gente tengamos vacunada menos posibilidades de que haya situación comunitaria, por lo menos que no tengamos casos graves en terapia intensiva. Puede haber un rebrote porque la variante Delta tiene mucha capacidad de replicación, pasó en el mundo, tuvimos un invierno donde no pasó”.

“Ese poquito de porcentaje de gente que no se vacuno, es importante que lo haga, si nos vacunamos todos la pandemia se va de Río Negro”, concluyó Mercedes Ibero.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...