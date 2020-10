“Quiero transmitir tranquilidad, no hay nadie seleccionado para el nuevo hospital a la fecha”, dijo la Directora del hospital de Catriel, con respecto a una serie de reclamos de vecinos por los ingresos al nuevo centro asistencial pronto a inaugurar.

CONVOCATORIA NUEVO HOSPITAL

La directora, en diálogo con “Radio Alas”, informó que todavía no finalizan las entrevistas, “llevamos más de 200, es mucha la gente que ha sido pre seleccionada. Hay una gran cantidad de personas que se inscribieron mal, que se anotaron en la plataforma pero no en la convocatoria de la vacante del puesto de trabajo, entonces no quedan seleccionados. Eso no lo manejamos nosotros, sino fiscalización”.

Una vez finalizadas las entrevistas, fiscalización envía el listado de seleccionados, “a partir de allí se los comienza a llamar para ver si tienen todos los papeles, si está todo listo ingresa, sino, se pasa al suplente”.

“Quiero transmitir tranquilidad, no hay nadie seleccionado hasta la fecha, estamos en la preselección, el resto es todo mentira. La convocatoria estaba abierta para todos, pero fiscalización me envía el listado para que tenga prioridad la gente de Catriel”, aclaró la Dra.Leiva.

LIMPIEZA HOSPITAL – EMPRESA FORÁNEA

Otra de las polémicas que se generó en la semana tuvo que ver con la contratación de una empresa foránea para realizar la limpieza general del nuevo edificio y dejarlo en condiciones para su inauguración. Los ingenieros a cargo de la obra realizaron un pedido de presupuestos en Catriel y por la tardanza en contestar de empresas locales que se dedican a esto, contrataron una empresa de General Roca, que vino con una coordinadora y ella se encargó de contratar gente de Catriel.

“Eso no depende de nosotros, según manifestaron los ingenieros la mayoría les dijo que no porque era muy grande el hospital, no tenían la cantidad de gente o maquinaria necesaria”, explicó la médica.

COVID-19 EN CATRIEL

Según el último parte del ministerio de salud de Río Negro se dieron varias altas, nuevos contagios y en total hay 163 casos activos al 24/10.

“Dentro de lo mal que estamos, se va queriendo estabilizar la curva porque se están cumpliendo los 14 días de esa cantidad de gente que apareció en los listados, gracias a dios se les está dando el alta porque se van recuperando. Se va a estabilizar la curva y puede bajar un poco”, manifestó la directora del hospital.

Con respecto a la ocupación de camas, la Dra Leiva indicó: “el hotel estaba lleno, pero va variando con las altas. Allí se aloja al personal que no puede cumplir el aislamiento en la casa, también personas con covid-19 positivo o personas que tienen un caso positivo en la casa y para cuidarse lo llevamos al hotel, pero se van dando altas”.

HISOPADOS

La médica aseguró que se va a seguir hisopando, “pero los resultados demoran por la falta de un reactivo para hacer la muestra en General Roca”.

ATENCIÓN

A partir de esta semana se dispuso personal exclusivo a cargo del 4911 102, en turno mañana y tarde. Además están las líneas de celulares, “son tres líneas de teléfono pero no damos abasto con la atención”, dijo.

TEST RÁPIDOS

Se espera que lleguen a la ciudad los test rápidos que brindan el resultado en el momento. “Todavía no han llegado, pero si las capacitaciones, el lunes vamos a completar la capacitación del personal que va a estar a cargo”. Concluyó Leiva.