Exlusivo (C25N) “Agradezco al pueblo de Catriel todo lo que me dio, me permitió ser político y me apoyó en los momentos difíciles…”. Dijo emocionado el Intendente al cumplirse el pasado miércoles, ocho años del primer triunfo electoral que llevó al gobierno al Movimiento Vecinal de Integración y Cambio.

El MoVIC nació en el año 2003, el 25 de septiembre del 2011 se impuso la candidatura de Carlos Johnston en las elecciones para conducir los destinos de la comunidad. “Pudimos terminar con un gobierno de 20 años. Lo que nunca me voy a olvidar es de esa caravana que copaba la avenida San Martín de ambos lados, Los 8 años que han pasado fueron muy intensos, muy buenos para la gestión y para Catriel, se marcó un antes y un después”, manifestó el jefe comunal en una entrevista con “Radio Alas”.

“Yo quería hacer las cosas bien, después surgió todo esto, termino recibiéndome de intendente, de político, hay cierto peso a nivel provincial, siempre poniéndome al frente de ciertos reclamos, me conocen en todos lados, conocen a Catriel. saben de los cambios”, destacó.

Además resaltó uno de los pilares y proyectos más ambiciosos de la gestión, “algo importante y sólido: La fundación Polo Tecnológico y Social de Catriel con sus productos, que cada vez va a ir mejor, a pesar de la crisis se ha mantenido firme, este año no le pedimos un peso a la municipalidad”.

MoVIC

El partido vecinal desde su creación en 2003 tuvo un largo recorrido, si bien los iniciadores fue un grupo reducido y de distintas extracciones políticas, poco a poco se fueron sumando vecinos que permitieron tener dos legisladores en la localidad – período 2007-2011 -quienes comenzaron a fortalecer la identidad del partido.

En ese sentido, el Intendente Johnston dijo: “lo que tiene el movimiento vecinal es a personas jóvenes, adultas, que también son políticos. Hemos creado un grupo de personas que aprendió, sabemos hacer proyectos, sabemos peticionar, exigir. Catriel tiene dirigentes importantes que incluso pueden estar en estamentos provinciales y nacionales”.

CATRIEL – ANTES Y DESPUÉS

“Va a haber un antes y después, como con Alberto Weretilneck en la provincia, en Catriel con Carlos Johnston, lo digo humildemente se han logrado cosas luchándola, estando en el lugar de decisión” indicó.

Uno de los anhelos del jefe comunal una vez que finalice la gestión en el municipio, (restan 70 días de mandato), es poder salir a la calle y seguir en contacto con los vecinos. “Soy una persona que en la parte pública y privada soy el mismo, quiero andar por la calle, charlar, le debo el cariño a la gente, eso es impagable… estoy muy contento, agradecido al pueblo de Catriel todo lo que me dio, me permitió ser político, me apoyó en los momentos difíciles” dijo emocionado.

MOMENTOS DIFÍCILES

Johnston aseveró que el momento más crítico que le tocó vivir fue a pocos días de asumir la intendencia cuando arrancaba el año 2012. “Ese fatídico primero de enero pensé en renunciar porque pensaba que no iba a estar a La altura de las circunstancias, hasta me lo plantearon algunos políticos. La decisión final la tuvo mi familia, además yo tengo un sano orgullo, no me gusta perder ni dejar las cosas por la mitad, y quería terminar el mandato, menos mal que seguí”.

En ese sentido el jefe comunal valoró el accionar de un grupo de funcionarios y vecinos que se plantaron frente a las autoridades provinciales pidiendo que el intendente pueda seguir en su cargo, a pesar de los cuestionamientos.

SUEÑO CUMPLIDO

“Cumplí con el sueño que quería, administrar mi ciudad, llegar a buen término y haber hecho cosas. Lo que hice fue pensando en la gente, sin mirar ningún color político, siempre mis pensamientos son pluralistas. Ojala los que vengan me superen, será lo mejor para Catriel y Río Negro”. Concluyó el intendente y legislador provincial electo

