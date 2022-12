Jorge Valdano recordó la revelación que le hizo Messi sobre el Mundial 2026

El exfutbolista Jorge Valdano, recordó el momento en el que el capitán argentino habló sobre el mundial del 2026, antes de que comenzara el de Qatar.

El campeón del mundo de 1986, Jorge Valdano, analizó el increíble triunfo del seleccionado nacional ante Francia por la final del Mundial de Qatar 2022, y en ese marco, contó una promesa que le dijo al capitán argentino antes de obtener la preciada copa.

De este modo, durante una entrevista radial, para un medio español, Jorge Valdano habló sobre cómo vivió la final mundialista ante Francia y señaló que estuvo más «nervioso» que cuando le tocó jugarla en el ’86, junto a Diego Maradona.

En este sentido, Valdano reveló una frase que le dijo Lionel Messi antes del Mundial de Qatar 2022: “Cuando le entrevisté antes del Mundial, fuera de cámara le dije que iba a jugar cinco mundiales y que ningún futbolista había jugado seis; me dijo que era imposible y me dijo ‘si soy campeón del Mundo, me dejo la camiseta puesta hasta el siguiente Mundial”, aseguró.

“Ya se verá si Messi es capaz. El fútbol ha demostrado que es prácticamente imposible jugar seis mundiales”, reflexionó.

Tras consagrarse campeón del mundo con la celeste y blanca, Messi dijo que quería seguir un tiempo más jugando para la Selección. Lo cierto es que los hinchas se ilusionaron pensando que quizás llegue a jugar un mundial más. El tiempo dirá.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...