Es con acampe y por tiempo indeterminado. Los autoconvocados acompañarán la medida que restringirá la circulación entre Neuquén y Cipolletti.

Las organizaciones barriales Polo Obrero, Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y Frente Popular Darío Santillán (FPDS) cortarán los puentes carreteros a partir de este jueves a las 10 de la mañana, en protesta porque el Gobierno se negó a entregarles alimentos y leña que estaban comprometidos desde mediados de abril. Denuncian que les quitaron la asistencia social como “extorsión” por haber respaldado a los autoconvocados de Salud.

El tercer puente quedará liberado y será el camino para unir la capital con Río Negro.

No tuvimos ninguna llamada del gobierno. Hemos llamado y no atienden. Se trata de un incumplimiento de su parte, de un aumento que prometieron y que no están cumpliendo la actualización de los programas”, aseguró César Parra, referente del Polo Obrero.

Estos bloqueos se replicarán en Plottier, a la altura del ingreso entrando por Senillosa, en Zapala, sobre la 22, y en Chos Malal, sobre la 40. “Arrancan todos a las 10 y serán por tiempo indeterminado”, agregó.

Estas las organizaciones vienen con un reclamo por retrasos en las partidas de comedores y merenderos y falta de asistencia “desde febrero y teníamos un plan de lucha resuelto para Semana Santa, pero el gobierno nos convocó antes y se comprometió a aumentar los planes y entregar los módulos atrasados y la leña, entre otros reclamos que teníamos”.

Por su parte, Sabino López, del FPDS, explicó: “Nosotros cumplimos y seguimos con la negociación, pero ahora nos dicen que, como estuvimos en las actividades de Salud, ellos entienden que rompimos el acuerdo y dejan a miles de familias sin asistencia mínima para comer, tener una vianda o calefaccionarse”, relató.

Hoy, la ayuda social que ofrece la Provincia a las familias desocupadas de las organizaciones consiste en un subsidio mensual de 10 mil pesos para un padrón vigente desde hace meses. Por la pandemia y la fuerte inflación, cientos de vecinos esperan ingresar a los listados y, ante la falta de un subsidio, dependen de las viandas que retiran en los comedores y merenderos barriales.

