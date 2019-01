Catriel-La Unión Deportiva Catriel regresará a las actividades en 1° y 3° categoría, pensando e le Federal pronto a caer y la confluencia en unos 45 días, mientras se barajan bajas y altas para lo que viene.

“La idea es acelerar los tiempos, es normal que todo se retrase, llegada de refuerzos, arreglos, quien sigue, quien no, cuerpo técnico, etc, para darle forma a lo que viene. El lunes 7 de enero, medio día estaré en Catriel para ver con quienes cuento en el plantel y volver a charlar con la Comisión Directiva del club u jugadores”. Comentó Godoy a C25N.

“Mi prioridad es que se cite a los 17 jugadores que culminaron el año 2018, saber si alguno de ellos tiene algún impedimento para continuar, sea físico, laboral, personal etc. En base a esto recién ahí se habilita realmente la cantidad de refuerzos extras y necesarios para encarar lo que viene, pero primero los 17 jugadores más 4 refuerzos ya hablados anteriormente, esto pensando en el Federal y la Confluencia, ya que se necesita un equipo más largo”

“Seguramente habrá jugadores del plantel del año pasado que tendrán ofertas, mientras que otros probablemente decidan cobrar algún dinero para continuar. Mientras sobre la confirmación de los dos refuerzos que se rumorean, tanto Canales, como Domínguez, son de mi interés, se a lo que juegan y la Comisión me mantiene al tanto, pero hasta que yo no los vea en Catriel sumado al plantel no puedo afirmar que están para lo que viene”

Godoy además comentó a C25N-FM Alas, que en lo que refiere al Cuerpo Técnico, el continuará como DT, mientras que Valdez seguirá en el cargo de preparador Fisico y se sumaría según información de este medio Marcos Peralta, ex delantero del canario, en la función de ayudante de campo.

Por otro lado, una baja confirmada es la del Veinticinqueño Ramiro Moyano, quien ya en la final del 2018 (clasificatorio) se ausento al haber ingreso a una empresa de servicio petroleros, impidiéndole continuar inclusive en este 2019, mientras que su coterráneo Fabricio Leguizamón tiene ofertas concretas de un equipo de San Rafael – Mza, aunque a último momento confirmó que quiere seguir ligado a la UDC. En tanto la Depo perdería a uno de sus referentes de área, el delantero Gabriel Salinas habría decidido retirarse en esta temporada, pensando probablemente en continuar no ligado al fútbol en los equipos regionales.

Mientras que las altas confirmadas, pero que aun están sin firmar contrato refieren al máximo artillero de la liga Mendocina, Franco Domínguez, proveniente de Los Andes Futbol, al igual que Rodrigo Canales, volante con pasado en la B Nacional, y que actualmente se desempeña en el Club Rincón del Atuel.

A estos refuerzos se les podrían sumar un media punta, y un marcador central, aunque se habla de “vueltas”, como las del “zurdo” López