Poner PLAY y escuchar FM ALAS 95.1

El licenciado Lucas Villagrán (foto) está a cargo de la Dirección del Registro del Estado Civil y de la Capacidad de las Personas de la provincia de Río Negro y con él conversamos acerca de lo que se está eligiendo respecto a las parejas.

Es decir, si se opta por el clásico y conocido matrimonio o si bien se prefiere la llamada unión convivencial. En esto último entran en juego diferentes puntos como es el acceso a determinados beneficios solo con realizar el trámite de convivencia. Llámese acceso a una obra social, a un plan de viviendas, etc.

La tendencia indica que las uniones convivenciales estarían empardando a los matrimonios pese a que actualmente la cantidad de éstos últimos superan a las primeras.

La explicación a la tendencia refiere a que no todas las convivencias pasan por el Registro Civil. O sea es probable que existan más parejas conviviendo sin el trámite de unión convivencial que las que sí lo han realizado.

En cuanto a números de matrimonios en la provincia, Villagrán relató en entrevista con Noticias de la Costa: ‘Tenemos anualmente alrededor de 2 mil matrimonios en toda la provincia de Río Negro. Por lo general la cantidad de matrimonios se mantiene en ese número, 2 mil, 2300. No se ha notado que haya una disminución en los matrimonios. También tenemos alrededor de mil divorcios por año y las uniones convivenciales tenemos alrededor de mil también por año‘.

En 2014 hubo 2003 matrimonios mientras que en 2015 se realizaron 1903.

En 2016, 2239 parejas pasaron por el Registro Civil mientras que en 2017 subió a 2359 y en 2018 a 2392 ‘Esa es la estadística hasta 2018. De 2019 todavía no tenemos el número consolidado pero calculamos que va a andar también en una cifra similar‘.

Como se ve, la cifra es mayor a la de uniones convivenciales pero en esto hay que tener en cuenta el siguiente dato ‘También es interesante en esto revisar los informes de los censos porque en el censo lo que te da es un dato preciso entre la relación entre matrimonio y convivencia. Porque acá lo que hay que entender es que el número de uniones convivenciales no es una estadística fiel de convivencia. Es simplemente el número de personas que han ido al Registro Civil a registrarla. Esa es una de las diferencias que tiene el matrimonio con la unión convivencial‘.

La unión convivencial, explicó Villagrán, es un hecho, y puede existir sin estar registrada. En cambio, el matrimonio es un acto jurídico que empieza a partir de la celebración. En el caso de las uniones convivenciales, no empiezan a partir de que se registran en el Registro Civil sino que inician desde que la persona empieza a convivir de hecho. Es por esa razón que son los censos que dan un número preciso de la relación entre matrimonios y convivencias. En eso sí se ve en las series históricas que ha venido creciendo la realidad de las convivencias frente al matrimonio‘.

Acreditar un proyecto de vida

Ante lo dicho todavía no se puede decir que hay más uniones convivenciales pero sí que el porcentaje puede estar más parejo entre las parejas unidas por matrimonio y las que conviven.

Consultado respecto a cuáles son las causas que llevan a elegir la modalidad de unión convivencial en el Registro Civil, Villagrán mencionó: ‘Por lo general las uniones convivenciales, la solicitud del registro de unión convivencial que nosotros tenemos acá en el Registro Civil, tiene que ver con que instituciones como obras sociales, a veces los planes de vivienda o créditos hipotecarios que requieren el registro de unión convivencial. No necesariamente el que elige como proyecto de vida la convivencia tiene en su horizonte la necesidad de registrarlo o hacer un trámite burocrático en torno a eso. De eso también se diferencia al matrimonio que por lo general la celebración se vive como un momento fundamental de lo que es el proyecto de vida‘.

La unión convivencial, agregó, tiene que ver con acreditar ese proyecto de vida ‘vida a través de este medio que es el registro de uniones convivenciales‘.

Dicha modalidad se da mucho tanto en parejas jóvenes como mayores ‘Y también tenemos matrimonios de parejas jóvenes. El matrimonio no distingue edades ni clases sociales, es muy variado lo que tenemos. Lo que sí, se ha notado una disminución en este año en lo que refiere a matrimonios a domicilios‘.

¿De qué se trata el matrimonio a domicilio? Consiste en un servicio extraordinario que ofrece la posibilidad de realizar un casamiento fuera de horario hábil y de oficina de Registro Civil.

‘Supongamos que una persona se quiere casar en una chacra, en un salón, en la playa, donde elija. El oficial público va a realizar la celebración a ese lugar con un costo de 3 mil pesos cuando se trata de un día y horario inhábil‘.

La disminución de matrimonios a domicilio refiere a la cuestión económica actual que juega un papel importante en todo esto ya que el matrimonio en la oficina no tiene costo alguno.

Respecto a la unión convivencial, la misma tiene un valor de 200 pesos.

A su vez, esta figura tiene ciertos requisitos como el que exige que las personas no estén casadas ni que tengan vínculos de parentesco. Además se precisa ser mayor de edad y contar con más de dos años de convivencia. ‘El Código tipifica eso, por eso en algunos casos donde eso no se cumplimenta y la persona necesita certificar que convive con otra, lo que hacemos es una declaración jurada de convivencia pero no bajo una figura de una convivencial‘.

A modo de cierre, Villagrán coincidió en que la tendencia a la unión convivencial es lo que se viene por encima del clásico matrimonio:

‘Yo creo que sí pero eso lo vamos a terminar de saber con el censo porque la unión convivencial es un hecho que puede estar registrado o no. Nosotros tenemos el número de las uniones convivenciales que son registradas.

La tendencia que se ve en las últimas décadas de los últimos censos es que la relación entre parejas que conviven y parejas que conviven pero habiendo celebrado matrimonio, se ha ido empatando y hay una tendencia a que crezca más la realidad de la convivencia por sobre el matrimonio‘.

Por Mariano Herrera

mherrera@noticiasnet.net

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...