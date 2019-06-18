Esto son los jugadores Pre-seleccionados para empezar a trabajar con miras al Nacional de Fútbol de Veteranos en la Categoría MAXI de 41 a 45 años, clase 1978 a 1974. Dicho torneo se llevará a cabo en el mes de octubre en Paran-Entre Ríos, donde participarán las mejores Selecciones del país, TORNEO organizado por AFA.
ARQUEROS
LACON SANDRO A. ALEM
OLGUIN NELSON SANTA CRUZ
GONZÁLEZ PABLO LIBRE
INASTROZA ALBERTO 400 VIVIENDAS
DEFENSORES
GARCÍA GABRIEL 400 VIVIENDAS
RIARTE CARLOS 400 VIVIENDAS
ROCO JORGE LA UNIÓN
ROMERO ANTONIO SANTA CRUZ
CERNA MARIO ZONA SUR
GARABITO PABLO J.V.GONZALEZ
CUCATO GUSTAVO AMUKAN
ACEVEDO CRISTIAN 400 VIVIENDAS
VOLANTES
BRIONGOS FABIÁN SANTA CRUZ
FERNÁNDEZ LUIS SANTA CRUZ
MARTÍNEZ ABEL LAS DOS D .
FURNIER CRISTIAN ESF. PROPIO
LÓPEZ OSCAR ESF. PROPIO
CONTRERAS IVÁN 400 VIVIENDAS
SALINAS EDUARDO SANTA CRUZ
GRANELLI VÍCTOR ZONA SUR
TAGLIANI CARLOS O. SILVERO
GATTAS SEBASTIÁN 400 VIVIENDAS
RIQUERO ARIEL AMUKAN
PETRELLI RAMÓN SANTA CRUZ
REBOLLEDO ARIEL LA UNIÓN
DELANTEROS
MEGLIOLLI DANIEL MEDANITO
OLGUIN ALEJANDRO SANTA CRUZ
MENDOZA GUIDO AMUKAN
RIVERO VÍCTOR SANTA CRUZ
SOL GUSTAVO 400 VIVIENDAS
MOLINA GABRIEL ESF. PROPIO
D.T. SANHUEZA DANIEL
FERNÁNDEZ NICOLÁS