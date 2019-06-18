Esto son los jugadores Pre-seleccionados para empezar a trabajar con miras al Nacional de Fútbol de Veteranos en la Categoría MAXI de 41 a 45 años, clase 1978 a 1974. Dicho torneo  se  llevará a cabo en el mes de octubre en Paran-Entre Ríos, donde participarán las mejores Selecciones del país, TORNEO organizado por AFA.

ARQUEROS

LACON SANDRO               A. ALEM
OLGUIN NELSON               SANTA CRUZ
GONZÁLEZ PABLO             LIBRE
INASTROZA ALBERTO        400 VIVIENDAS

DEFENSORES

GARCÍA GABRIEL                 400 VIVIENDAS
RIARTE CARLOS                   400 VIVIENDAS
ROCO JORGE                       LA UNIÓN
ROMERO ANTONIO            SANTA CRUZ
CERNA MARIO                    ZONA SUR
GARABITO PABLO                J.V.GONZALEZ
CUCATO GUSTAVO              AMUKAN
ACEVEDO CRISTIAN            400 VIVIENDAS

VOLANTES

BRIONGOS FABIÁN             SANTA CRUZ
FERNÁNDEZ LUIS                SANTA CRUZ
MARTÍNEZ ABEL                  LAS DOS D .
FURNIER CRISTIAN              ESF. PROPIO
LÓPEZ OSCAR                      ESF. PROPIO
CONTRERAS IVÁN               400 VIVIENDAS
SALINAS EDUARDO             SANTA CRUZ
GRANELLI VÍCTOR               ZONA SUR
TAGLIANI CARLOS               O. SILVERO
GATTAS SEBASTIÁN            400 VIVIENDAS
RIQUERO ARIEL                   AMUKAN
PETRELLI RAMÓN               SANTA CRUZ
REBOLLEDO ARIEL              LA UNIÓN

DELANTEROS

MEGLIOLLI DANIEL              MEDANITO
OLGUIN ALEJANDRO          SANTA CRUZ
MENDOZA GUIDO               AMUKAN
RIVERO  VÍCTOR                  SANTA CRUZ
SOL GUSTAVO                     400 VIVIENDAS
MOLINA GABRIEL                ESF.  PROPIO

D.T.    SANHUEZA DANIEL
FERNÁNDEZ NICOLÁS

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