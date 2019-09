Poner PLAY y escuchar FM ALAS 95.1

El domingo 15 de septiembre ante un importante cantidad de aficionados se jugó la 5ta Fecha del Torneo Clausura denominado Luis Patón Molina, donde Esfuerzo Propio continua liderando en soledad aunque saca aún más ventaja sobre sus perseguidores.

RESULTADOS:

1 – AMUKAN 2 ( Esteban Cejas y Mario Cisterna ) Vs LA UNION 1 ( Ariel Rebolledo )

2 – BARRIO ESFUERZO PROPIO 3 ( Marcelo Lopez y Pablo Zalazar x 2 ) Vs AUTOMOTORES ALEM 2 ( Silvio Herrera y Miguel Ollarce )

3 – TRANSPORTE HERNANDEZ 2 ( Víctor Ancaten y Mauricio Navarro ) Vs MEDANITO 1 ( Estanislao Escobar ) .

4 – BARRIO SANTA CRUZ 1 ( Alejandro Carro) Vs GASME S.R.L. 0.

5 – TECCONT SERVICIOS 1 ( Lucas Rojas ) Vs BARRIO 400 VIVIENDAS 0 .

6 – ORGANIZACION SILVERO 2 ( Miguel Sanchez x 2 ) Vs Las 2 D 0 .

LIBRE : JOAQUIN V. GONZALEZ

TABLA DE POSICIONES

1 – BARRIO ESFUERZO PROPIO 15 PUNTOS

2 – AMUKAN 10 PUNTOS

3 – BARRIO SANTA CRUZ 10 PUNTOS

4 – TRANSPORTE HERNANDEZ 10 PUNTOS

5 – ORGANIZACION SILVERO 7 PUNTOS

6 – AUTOMOTORES ALEM 6 PUNTOS

7 – MEDANITO 6 PUNTOS

8 – GASME S.R.L. 6 PUNTOS

9 – TECCONT SERVICIOS 6 PUNTOS

10- BARRIO 400 VIVIENDAS 5 PUNTOS

11- LAS DOS D . 4 PUNTOS

12- LA UNION 0 PUNTOS

13- JOAQUIN V. GONZALEZ 0 PUNTOS

GOLEADORES

Miguel Sanchez O.Silvero 6 Goles

Daniel Alarcon T. Hernandez 5 Goles

Próxima Fecha la 6ta a jugarse en el predio de Veteranos el domingo 22 de Septiembre a partir de las 10 ha, es la siguiente :

1 – B.400 VIVIENDAS VS O. SILVERO.

2 – GASME S.R.L. VS TECCONT SERVICIOS

3 – T. HERNANDEZ VS B. SANTA CRUZ

4 – A.ALEM VS MEDANITO

5 – AMUKAN VS B.ESFUERZO PROPIO .

6 – JOAQUIN V GONZALEZ VS LA UNION .

LIBRE : LAS DOS D.