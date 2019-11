Poner PLAY y escuchar FM ALAS 95.1

El domingo 10 de noviembre, se jugó desde las 10hs en el predio de Veteranos, una nueva fecha de la Liga Senior donde la tabla de posiciones sigue al rojo vivo, ya que siguen siendo los 3 mismos equipos que tienen chances de campeonar, ellos son Silvero, quien lidera, mientras Santa Cruz le pisa los talones y Esfuerzo Propio se mantiene expectante aún con chances.

Ante un marco importante de aficionados la fecha 11 del Torneo Clausura denominado Luis Patón Molina de la Liga Senior , fue muy disputada con cruces directos , donde lo más destacado fueron los triunfos de Barrio Santa Cruz , ante Barrios Esfuerzo Propio que cayó por 3ra vez consecutiva en el torneo , con un gol Maradoniano de Alfredo Pity Olguín , como así también Organización Silvero goleó 5 a 0 a Joaquín V Gonzales con 4 goles de su artillero Julio García. Con estos resultados Organización Silvero de darse algunos resultados en la ante ultima fecha se podría Clasificar Campeón si logra vencer al equipo de La Unión.

El resumen de la 11° es el siguiente :

1 – BARRIO SANTA CRUZ 2 ( Luis Fernández y Alfredo Olguín ) Vs BARRIO ESFUERZO PROPIO 0.

2 – LA UNION 2 ( Juan Izaguirre y Pablo Guerra) Vs TECCONT SERVICIOS 1 ( Mario Cerna )

3 – ORGANIZACION SILVERO 5 ( Miguel Sánchez y Julio García x 4 ) Vs JOAQUIN V. GONZALEZ 0

4 – AMUKAN 1 ( Marcos Ovalle ) Vs LAS DOS D 0

5 – BARRIO 400 VIVIENDAS 2 ( Luis Mercado x 2 ) Vs AUTOMOTORES ALEM 0

6 – TRANSPORTE HERNANDEZ 5 (Rolando Cerna ,Diego Rivas x 2 y Daniel Alarcón x 2 ) Vs GASME S.R.L. 1 ( Ariel Poneja )

LIBRE : MEDANITO

TABLA DE POSICIONES :

1 – ORGANIZACION SILVERO 25 Puntos

2 – BARRIO SANTA CRUZ 24 Puntos

3 – BARRIO ESFUERZO PROPIO 21 Puntos

4 – AMUKAN 17 Puntos

5 – MEDANITO 15 Puntos

6 – TECCONT SEVICIOS 15 Puntos

7 – TRANSPORTE HERNANDEZ 15 Puntos

8 – BARRIO 400 VIVIENDAS 13 Puntos

9 – LAS DOS D 11 Puntos

10- LA UNION 11 Puntos

11 GASME S.R.L 9 Puntos

12 – AUTOMOTORES ALEM 6 Puntos

13 – JOAQUIN V. GONZALEZ 4 Puntos

Goleadores :

Julio Garcia O. SILVERO 12 Goles

Miguel Sanchez O.SILVERO. 12 Goles

Próxima Fecha la 12 da a jugarse el 24 de Noviembre a partir de las 10hs en el predio de veteranos es la siguiente :

1 – AUTOMOTORES ALEM VS GASME S.R.L

2 – AMUKAN VS BARRIO 400 VIVIENDAS

3 – JOAQUIN V. GONZALEZ VS LAS DOS D

4 – LA UNION VS ORGANIZACION .SILVERO

5 -BARRIO ESF. PROPIO VS TECCOSERVICIOS

6 – MEDANITO VS BARRIO SANTA CRUZ

LIBRE : TRANSPORTE HERNANDEZ

