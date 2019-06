El domingo 23 de Junio ante un marco imponente de aficionados se jugó en el predio de Veteranos la 10ma y anteúltima fecha del Torneo Apertura 2019 de la Liga Senior , quedando para la última fecha a los equipos de MEDANITO y BARRIO SANTA CRUZ , en un mano a mano soñado para buscar el CAMPEÓN .

MEDANITO es el único equipo que se mantiene invicto y SANTA CRUZ es el Campeón defensor 2018.

Resultados:

1 – LA UNIÓN 2 ( Matías Lara y Sergio Santos) Vs AUTOMOTORES ALEM 2(Carlos Fernández y Martín Molina )

2 – BARRIO ESFUERZO PROPIO 2 (Gonzalo Millaman x 2 ) Vs ORGANIZACIÓN SILVERO 1 (Julio Garcia )

3 – BARRIO SANTA CRUZ 2 (Víctor Rivero y Mauricio Pietrelli) Vs JOAQUÍN V. GONALEZ 0

4 – BARRIO 400 VIVIENDAS 2 ( Mario Pastran y Héctor Olguin ) Vs ZONA SUR 0 . ( ZONA SUR gano los puntos por mala inclusión de jugadores de B.400 Viviendas)

5 – LAS DOS D 1( Héctor Maroa ) Vs AMUKAN 1 ( Walter Contreras )

6 – MEDANITO 6 ( Cristian Fuentes, Camilo Riquelme x 2 y Alarcón x 3 ) Vs GASME S.R.L. 0 .

TABLA DE POSICIONES :

1 – MEDANITO 24 PUNTOS

2 – BARRIO SANTA CRUZ 22 PUNTOS

3 – BARRIO ESFUERZO PROPIO 21 PUNTOS

4 – AUTOMOTORES ALEM 19 PUNTOS

5 – LA UNIÓN 19 PUNTOS

6 – ORGANIZACIÓN SILVERO 14 PUNTOS

7 – LAS DOS D 13 PUNTOS

8 – BARRIO 400 VIVIENDAS 10 PUNTOS

9 – AMUKAN 10 PUNTOS

10- JOAQUÍN V. GONZÁLEZ 7 PUNTOS

11- ZONA SUR 4 PUNTOS

12- GASME S.R.L. 3 PUNTOS

GOLEADORES :

1 – Carlos Fernández A.Alem 9 goles

2 – Julio Garcia O. Silvero 8 goles

3 – Daniel Alarcón Medanito 7 goles

4 – Alfredo Olguin Santa Cruz 6 goles

5 – Héctor Maroa Las Dos D 5 goles.

PRÓXIMA FECHA LA 11 y Última a jugarse el Domingo 30 de Junio en el predio de Veteranos a partir de las 10 hs .

1 – LAS DOS D VS BARRIO 400 VIVIENDAS

2 – ZONA SUR VS GASME S.R.L.

3 – ORGANIZACIÓN SILVERO VS AMUKAN

4 – AUTOMOTORES ALEM VS J.V. GONZÁLEZ

5 – LA UNIÓN VS BARRIO ESFUERZO PROPIO

6 – MEDANITO VS BARRIO SANTA CRUZ

