El domingo 9 de junio en el predio de Veteranos ,ante un marco muy importante de aficionados se jugó la 9na Fecha del Torneo Apertura 2019 de la Liga Senior , donde dejó a Medanito en la cima y a 4 equipos muy cerca , los resultados son los siguientes:

1 – JOAQUÍN V. GONZÁLEZ 2 ( Luis Carreño

× 2 ) Vs GASME S.R.L. 1 ( David Saso )

2 – BARRIO SANTA CRUZ 4 ( Miguel Olguin, Alejandro Carro, Víctor Rivero y Ernesto Córdoba) Vs LA UNIÓN 0.

3 – AUTOMOTORES ALEM 3 ( Luis Cerna, Julio Ledesma x 2 ) Vs ORGANIZACIÓN SILVERO 0.

4 – ZONA SUR 1 ( Lucas Rojas ) Vs LAS DOS D 1 ( Néstor Castillo ).

5 – MEDANITO 4 ( Jorge Muñoz, Violindo Cárdenas , Horacio Gil, y Daniel Alarcón) Vs BARRIO 400 VIVIENDAS 1 ( Iván Contreras )

6 – AMUKAN 2 ( Marcos Ovalle y Alberto Salazar) Vs BARRIO ESFUERZO PROPIO 2 ( Cristian Furnier y Fernando Palacio)

POSICIONES :

1 – MEDANITO 21 PUNTOS

2 – BARRIO SANTA CRUZ 19 PUNTOS

3 – BARRIO ESFUERZO PROPIO 18 PUNTOS

4 – AUTOMOTORES ALEM 18 PUNTOS

5 – LA UNIÓN 18 PUNTOS

6 – ORGANIZACIÓN SILVERO 14 PUNTOS

7 – LAS DOS D 12 PUNTOS

8 – BARRIO 400 VIVIENDAS 10 PUNTOS

9 – AMUKAN 9 PUNTOS

10- JOAQUÍN V. GONZÁLEZ ¥ 4 PUNTOS

11- GASME S.R.L. 3 PUNTOS

12- ZONA SUR ¥ 1 PUNTO

¥ Partido pendiente .

GOLEADORES

1 – Carlos Fernández A.Alem 8 goles

2 – Julio Garcia O. Silvero 7 goles

3 – Alfredo Olguin B.Santa Cruz 6 goles

Próxima Fecha la 10ma .( Sin día y estadio definido ), es la siguiente :

1 – AUTOMOTORES ALEM VS LA UNION

2 – BARRIO ESFUERZO PROPIO VS

ORGANIZACIÓN SILVERO .

3 – BARRIO SANTA CRUZ VS JOAQUÍN V.

GONZÁLEZ .

4 – BARRIO 400 VIVIENDAS VS ZONA SUR .

5 – AMUKAN VS LAS DOS D.

6 – MEDANITO VS GASME S.R.L.

Comparte esto: Imprimir

Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp

Skype