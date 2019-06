El domingo 2 de Junio, en el predio de Veteranos , ante un marco muy importante de público, se jugó la 8va Fecha del TORNEO APERTURA de La Liga Senior , dejando a 5 equipos con chances de seguir peleando por la máxima presea, mientras Medanito y La Unión lideran la tabla general.

1 – ORGANIZACIÓN SILVERO 0 VS BARRIO SANTA CRUZ 0 .

2 – LAS DOS D 1 (Carlos Farias ) VS MEDANITO 1 ( Horacio GIl )

3 – BARRIO 400 VIVIENDAS 3 ( Iván Contreras , Mauro Montecino y Gustavo Sol ) VS JOAQUÍN V. GONZÁLEZ 1 ( Rubén Ureta )

4 – LA UNIÓN 2 ( Ariel Rebolledo x 2 ) VS GASME S.R.L. 0

5 – BARRIO ESFUERZO PROPIO 2 ( Cristian Furnier y Pablo Salazar) VS AUTOMOTORES ALEM 1 ( Luis Cerna )

6 – AMUKAN 4 ( Fabián Munives y Ariel Riquero x 3 ) VS ZONA SUR 1 ( Lucas Rojas )

TABLA DE POSICIONES :

1 – MEDANITO 18 PUNTOS

2 – LA UNIÓN 18 PUNTOS

3 – BARRIO ESFUERZO PROPIO 17 PUNTOS

4 – BARRIO SANTA CRUZ 16 PUNTOS

5 – AUTOMOTORES ALEM 15 PUNTOS

6 – ORGANIZACIÓN SILVERO 14 PUNTOS

7 – LAS DOS D 11 PUNTOS

8 – BARRIO 400 VIVIENDAS 10 PUNTOS

9 – AMUKAN 8 PUNTOS

10- JOAQUÍN V. GONZÁLEZ 1 PUNTOS

11- ZONA SUR 0 PUNTOS

GOLEADORES :

1 – Carlos Fernández A.Alem 8 GOLES

2 – Julio García O. Silvero 7 GOLES

3 – Alfredo Olguin B.Santa Cruz 6 GOLES

PRÓXIMA FECHA a jugarse el 9 de Junio en el predio de Veteranos la 9 na Fecha

1 – JOAQUÍN V. GONZÁLEZ VS GASME S.R.L.

2 – BARRIO SANTA CRUZ VS LA UNIÓN

3 – ORGANIZACIÓN SILVERO VS AUTOMOTORES ALEM

4 – ZONA SUR VS LAS DOS D

5 – MEDANITO VS BARRIO 400 VIVIENDAS

6 – BARRIO ESFUERZO PROPIO VS AMUKAN